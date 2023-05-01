01 мая 2023

Жена топ-чиновника выиграла тендер от мэрии Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция "Подготовка к Уральской ночи музыки". Екатеринбург, марков илья
Илья Марков говорит, что не оказывал влияние на итоги аукциона Фото:

Подрядчиком мэрии Екатеринбурга по продвижению официального сайта, созданного к 300-летию, стала компания «1984», принадлежащая Екатерине Марковой — супруге начальника городского управления культуры Ильи Маркова. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В аукционе участвовали две компании. Маркова получит от мэрии 3,5 миллиона рублей, ее конкурент выдвинул ценник на 140 тысяч меньше — 3,36 млн. Победитель должен будет до 10 октября разработать и реализовать «рекламную и PR-кампанию по продвижению сайта 300.екатеринбург.рф и событийной программы 300-летия Екатеринбурга через инструменты SEO-, SMM-продвижения, digital-, репутационный и (SERM) и крауд (CRAWD) маркетинг».

Заказчиком услуги выступило МКУ «Столица Урала», которое подчиняется вице-мэру по политике и СМИ Сергею Плахотину. «Еще на этапе сбора заявок специально интересовались у контрольно-ревизионного управления [мэрии], нет ли конфликта интересов. Ответ был отрицательный. Маркова делает качественно, это главное», — поделился собеседник, знакомый с процедурой.

В разговоре с URA.RU Илья Марков заявил, что не оказывал влияние на формирование техзадания и на сам аукцион. «[Раз Екатерина моя жена], в тендерах теперь не участвовать?» — сказал он. Марков — один из основных кураторов 300-летия. Впервые программу праздника и сайт администрация презентовала в январе 2023-го.

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Подрядчиком мэрии Екатеринбурга по продвижению официального сайта, созданного к 300-летию, стала компания «1984», принадлежащая Екатерине Марковой — супруге начальника городского управления культуры Ильи Маркова. Информация об этом размещена на портале госзакупок. В аукционе участвовали две компании. Маркова получит от мэрии 3,5 миллиона рублей, ее конкурент выдвинул ценник на 140 тысяч меньше — 3,36 млн. Победитель должен будет до 10 октября разработать и реализовать «рекламную и PR-кампанию по продвижению сайта 300.екатеринбург.рф и событийной программы 300-летия Екатеринбурга через инструменты SEO-, SMM-продвижения, digital-, репутационный и (SERM) и крауд (CRAWD) маркетинг». Заказчиком услуги выступило МКУ «Столица Урала», которое подчиняется вице-мэру по политике и СМИ Сергею Плахотину. «Еще на этапе сбора заявок специально интересовались у контрольно-ревизионного управления [мэрии], нет ли конфликта интересов. Ответ был отрицательный. Маркова делает качественно, это главное», — поделился собеседник, знакомый с процедурой. В разговоре с URA.RU Илья Марков заявил, что не оказывал влияние на формирование техзадания и на сам аукцион. «[Раз Екатерина моя жена], в тендерах теперь не участвовать?» — сказал он. Марков — один из основных кураторов 300-летия. Впервые программу праздника и сайт администрация презентовала в январе 2023-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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