01 мая 2023
30 апреля 2023

В мае из ХМАО в Москву можно улететь за две тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
«Победа» продает дешевые билеты в Москву на 3 и 4 мая Фото:

Из Сургута в Москву 3 и 4 мая можно улететь за 1999 рублей. Акцию объявила авиакомпания «Победа» в telegram-канале компании.

«Летите в мае из Сургута в Москву за 1999 рублей. Успевайте забронировать билеты на официальном сайте», — сообщается в публикации.

Агентство установило, что указанные цены действительны на 3 и 4 мая на тариф «Базовый». Самолет вылетает в 5:05 из Сургута и находится в пути три часа 40 минут.

Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания «Победа» предлагала дешевые билеты из Москвы в Сургут. Тариф за 1999 рублей не предусматривал провоз багажа.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Сургута в Москву 3 и 4 мая можно улететь за 1999 рублей. Акцию объявила авиакомпания «Победа» в telegram-канале компании. «Летите в мае из Сургута в Москву за 1999 рублей. Успевайте забронировать билеты на официальном сайте», — сообщается в публикации. Агентство установило, что указанные цены действительны на 3 и 4 мая на тариф «Базовый». Самолет вылетает в 5:05 из Сургута и находится в пути три часа 40 минут. Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания «Победа» предлагала дешевые билеты из Москвы в Сургут. Тариф за 1999 рублей не предусматривал провоз багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...