В мае из ХМАО в Москву можно улететь за две тысячи рублей

02 мая 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

«Победа» продает дешевые билеты в Москву на 3 и 4 мая Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Из Сургута в Москву 3 и 4 мая можно улететь за 1999 рублей. Акцию объявила авиакомпания «Победа» в telegram-канале компании. «Летите в мае из Сургута в Москву за 1999 рублей. Успевайте забронировать билеты на официальном сайте», — сообщается в публикации. Агентство установило, что указанные цены действительны на 3 и 4 мая на тариф «Базовый». Самолет вылетает в 5:05 из Сургута и находится в пути три часа 40 минут. Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания «Победа» предлагала дешевые билеты из Москвы в Сургут. Тариф за 1999 рублей не предусматривал провоз багажа.

Из Сургута в Москву 3 и 4 мая можно улететь за 1999 рублей. Акцию объявила авиакомпания «Победа» в telegram-канале компании. «Летите в мае из Сургута в Москву за 1999 рублей. Успевайте забронировать билеты на официальном сайте», — сообщается в публикации. Агентство установило, что указанные цены действительны на 3 и 4 мая на тариф «Базовый». Самолет вылетает в 5:05 из Сургута и находится в пути три часа 40 минут. Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания «Победа» предлагала дешевые билеты из Москвы в Сургут. Тариф за 1999 рублей не предусматривал провоз багажа.