В мае из ХМАО в Москву можно улететь за две тысячи рублей

«Победа» продает дешевые билеты в Москву на 3 и 4 мая
Из Сургута в Москву 3 и 4 мая можно улететь за 1999 рублей. Акцию объявила авиакомпания «Победа» в telegram-канале компании.
«Летите в мае из Сургута в Москву за 1999 рублей. Успевайте забронировать билеты на официальном сайте», — сообщается в публикации.
Агентство установило, что указанные цены действительны на 3 и 4 мая на тариф «Базовый». Самолет вылетает в 5:05 из Сургута и находится в пути три часа 40 минут.
Ранее URA.RU писало, что в апреле авиакомпания «Победа» предлагала дешевые билеты из Москвы в Сургут. Тариф за 1999 рублей не предусматривал провоз багажа.
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