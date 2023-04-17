17 апреля 2023

Из Москвы в ХМАО можно прилететь за две тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция авиакомпании действует пять дней
Акция авиакомпании действует пять дней Фото:

Весной добраться из Москвы в Сургут (ХМАО) на самолете компании «Победа» можно за 1999 рублей. По информации в telegram-канале авиаперевозчика, акция действует всего пять дней.

«С 18 по 23 апреля билет из Москвы в Сургут стоит 1999 рублей. Тариф не предусматривает провоз багажа и возврат билета», — указано на сайте.

Самолеты курсируют ежедневно, кроме 19 апреля. Из столицы воздушное судно вылетает в 23:40 по московскому времени и находится в пути чуть больше трех часов.

Ранее URA.RU писало, что в честь Дня Победы авиакомпания «РусЛайн» будет бесплатно перевозить ветеранов из ХМАО. Совершить полет можно с 28 апреля по 15 мая.

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Весной добраться из Москвы в Сургут (ХМАО) на самолете компании «Победа» можно за 1999 рублей. По информации в telegram-канале авиаперевозчика, акция действует всего пять дней. «С 18 по 23 апреля билет из Москвы в Сургут стоит 1999 рублей. Тариф не предусматривает провоз багажа и возврат билета», — указано на сайте. Самолеты курсируют ежедневно, кроме 19 апреля. Из столицы воздушное судно вылетает в 23:40 по московскому времени и находится в пути чуть больше трех часов. Ранее URA.RU писало, что в честь Дня Победы авиакомпания «РусЛайн» будет бесплатно перевозить ветеранов из ХМАО. Совершить полет можно с 28 апреля по 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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