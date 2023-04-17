Из Москвы в ХМАО можно прилететь за две тысячи рублей

Акция авиакомпании действует пять дней
Весной добраться из Москвы в Сургут (ХМАО) на самолете компании «Победа» можно за 1999 рублей. По информации в telegram-канале авиаперевозчика, акция действует всего пять дней.
«С 18 по 23 апреля билет из Москвы в Сургут стоит 1999 рублей. Тариф не предусматривает провоз багажа и возврат билета», — указано на сайте.
Самолеты курсируют ежедневно, кроме 19 апреля. Из столицы воздушное судно вылетает в 23:40 по московскому времени и находится в пути чуть больше трех часов.
Ранее URA.RU писало, что в честь Дня Победы авиакомпания «РусЛайн» будет бесплатно перевозить ветеранов из ХМАО. Совершить полет можно с 28 апреля по 15 мая.
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