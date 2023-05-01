В Тюмени раскрыли дату открытия магазина MAAG, который заменит Zara

В Тюмени магазин MAAG, который заменит Zara, откроется 3 мая

Магазин откроется в ТРЦ «Кристалл» 3 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU

Магазин MAAG, который заменит ранее ушедший бренд Zara, откроется в Тюмени в ТРЦ «Кристалл» 3 мая. Об этом стало известно журналистам.

«Магазин Maag, пришедший на место Zara, откроется в ТРЦ „Кристалл“ в Тюмени 3 мая», — сообщает издание «Тюменская линия» со ссылкой на собственные источники. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в торговый центр. Однако там сообщили, что не обладают информацией об открытии магазина MAAG.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени директор закрывшегося магазина Zara набирает новых сотрудников. Она сообщила, ведет поиск консультантов в новый бренд.