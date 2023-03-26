Тюменский директор Zara набирает новых сотрудников

По словам тюменки, на месте Zara откроется новый бренд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени директор закрывшегося магазина Zara Нади Якимец набирает новых сотрудников. Информацию об этом девушка разместила в своих социальных сетях. Она сообщила, что на месте прежнего магазина откроется новый бренд.

«Я не знаю, когда вернется Zara и вернется ли. В такие планы нас никто не посвящал. Но на месте Zara и других брендов откроются другие магазины с другой историей. Бренд будет новый. Нам требуются продавцы-консультанты», — написала в соцсетях Нади Якимец.

Компания Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) приостановила свою работу в России после начала спецоперации. Недавно в открытых источниках появилась информация о том, что российский бизнес Inditex приобрела ливанская Daher Group.