26 марта 2023

Тюменский директор Zara набирает новых сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые магазины в ТЦ Кристалл. Тюмень, магазин закрыт, торговый центр, тц, зара, zara, магазины закрыты, закрыты магазины
По словам тюменки, на месте Zara откроется новый бренд Фото:

В Тюмени директор закрывшегося магазина Zara Нади Якимец набирает новых сотрудников. Информацию об этом девушка разместила в своих социальных сетях. Она сообщила, что на месте прежнего магазина откроется новый бренд.

«Я не знаю, когда вернется Zara и вернется ли. В такие планы нас никто не посвящал. Но на месте Zara и других брендов откроются другие магазины с другой историей. Бренд будет новый. Нам требуются продавцы-консультанты», — написала в соцсетях Нади Якимец.

Компания Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) приостановила свою работу в России после начала спецоперации. Недавно в открытых источниках появилась информация о том, что российский бизнес Inditex приобрела ливанская Daher Group.

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В Тюмени директор закрывшегося магазина Zara Нади Якимец набирает новых сотрудников. Информацию об этом девушка разместила в своих социальных сетях. Она сообщила, что на месте прежнего магазина откроется новый бренд. «Я не знаю, когда вернется Zara и вернется ли. В такие планы нас никто не посвящал. Но на месте Zara и других брендов откроются другие магазины с другой историей. Бренд будет новый. Нам требуются продавцы-консультанты», — написала в соцсетях Нади Якимец. Компания Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) приостановила свою работу в России после начала спецоперации. Недавно в открытых источниках появилась информация о том, что российский бизнес Inditex приобрела ливанская Daher Group.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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