В ХМАО осудят курьера, который привез в регион два килограмма наркотиков

02 мая 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Наркоторговца, который привез в ХМАО 2 килограмма наркотиков, ждет суд Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО будут судить наркоторговца, который привез в регион два килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «В феврале 2023 года он доставил наркотические средства на территорию округа, однако преступный умысел довести до конца не смог, так как его автомобиль был остановлен и досмотрен сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяты наркотики массой около 2 кг. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору. Партию запрещенных веществ злоумышленник получил в Москве от подельников. Ранее URA.RU рассказывало, что щедрые итальянские наркодилеры подставили жителя ХМАО. Тогда югорчанина приговорили к шести годам строго режима за контрабанду наркотиков в крупном размере.

В ХМАО будут судить наркоторговца, который привез в регион два килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «В феврале 2023 года он доставил наркотические средства на территорию округа, однако преступный умысел довести до конца не смог, так как его автомобиль был остановлен и досмотрен сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяты наркотики массой около 2 кг. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору. Партию запрещенных веществ злоумышленник получил в Москве от подельников. Ранее URA.RU рассказывало, что щедрые итальянские наркодилеры подставили жителя ХМАО. Тогда югорчанина приговорили к шести годам строго режима за контрабанду наркотиков в крупном размере.