В ХМАО осудят курьера, который привез в регион два килограмма наркотиков

В ХМАО будут судить наркоторговца, который привез в регион два килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
«В феврале 2023 года он доставил наркотические средства на территорию округа, однако преступный умысел довести до конца не смог, так как его автомобиль был остановлен и досмотрен сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяты наркотики массой около 2 кг. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства.
Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору. Партию запрещенных веществ злоумышленник получил в Москве от подельников.
Ранее URA.RU рассказывало, что щедрые итальянские наркодилеры подставили жителя ХМАО. Тогда югорчанина приговорили к шести годам строго режима за контрабанду наркотиков в крупном размере.
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