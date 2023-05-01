01 мая 2023
30 апреля 2023

В ХМАО осудят курьера, который привез в регион два килограмма наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Наркоторговца, который привез в ХМАО 2 килограмма наркотиков, ждет суд Фото:

В ХМАО будут судить наркоторговца, который привез в регион два килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«В феврале 2023 года он доставил наркотические средства на территорию округа, однако преступный умысел довести до конца не смог, так как его автомобиль был остановлен и досмотрен сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяты наркотики массой около 2 кг. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства.

Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору. Партию запрещенных веществ злоумышленник получил в Москве от подельников.

Ранее URA.RU рассказывало, что щедрые итальянские наркодилеры подставили жителя ХМАО. Тогда югорчанина приговорили к шести годам строго режима за контрабанду наркотиков в крупном размере.

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В ХМАО будут судить наркоторговца, который привез в регион два килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «В феврале 2023 года он доставил наркотические средства на территорию округа, однако преступный умысел довести до конца не смог, так как его автомобиль был остановлен и досмотрен сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяты наркотики массой около 2 кг. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору. Партию запрещенных веществ злоумышленник получил в Москве от подельников. Ранее URA.RU рассказывало, что щедрые итальянские наркодилеры подставили жителя ХМАО. Тогда югорчанина приговорили к шести годам строго режима за контрабанду наркотиков в крупном размере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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