Щедрые итальянские наркодилеры подставили жителя ХМАО

Житель ХМАО получил срок за контрабанду наркотиков из Италии

Мужчину задержали при выходе с почты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нижневартовска (ХМАО) приговорен к шести годам строго режима за контрабанду наркотиков в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Суд признал вину гражданина в преступлениях, предусмотренных статьями хранение и контрабанда наркотических средств в крупном размере, и приговорил его к шести годам лишения свободы. Основанием привлечения к уголовной ответственности стал заказ, сделанный 47-летним мужчиной через интернет-магазин в Италии. Оперативники таможни задержали гражданина на выходе из здания почтамта», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в таможне, злую шутку с югорчанином сыграла щедрость итальянских поставщиков. «Россиянин заказал 20 граммов гашиша, однако итальянцы доложили покупателю еще пять в подарок. Итоговый вес наркотических средств превысил 25 граммов, что квалифицируется уже как крупный размер», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО поймали челябинского наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков. 50-летний житель Челябинска вез в округ почти 12 килограммов гашиша.