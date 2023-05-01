Жителей ЯНАО в мае ожидает потепление до +14 и легкий дождь

02 мая 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Максимальная температура на Ямале в мае достигнет +14 Фото: Размик Закарян © URA.RU В первой половине мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа температура воздуха начнет подниматься до +13. Со 2 по 14 мая в регионе будет наблюдаться семь малооблачных дней, осадков в это время не ожидается, говорится в прогнозе Gismeteo. «Второго, третьего и четвертого мая температура воздуха достигнет +6, + 9 градусов. Четвертого числа ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Порывы ветра достигнут максимум 7 метров в секунду», — говорится в сообщении. Шестого, седьмого и восьмого мая температура упадет до 0, +2. Однако начиная с 9 мая и до 14 мая температура будет колебаться от +7 до +13. Преимущественно будет солнечно и без осадков. Во второй половине месяца температура снова опустится. С 15 по 21 мая ожидается от +4 до +7 максимум. Будет солнечная погода с мелким дождем. «Последняя неделя мая в основном пасмурная и с осадками. Ожидается мелкий дождь. При этом в последний день месяца, 28 мая, температура воздуха достигнет максимальной температуры + 14 градусов. Минимальная ожидается 22 мая +7. В остальные дни будет колебаться от + 9 до +11», — уточняется в прогнозе. Ранее сообщалось, что в первых числах мая на Ямал придет потепление и осадки. В некоторых городах температура поднимется до +9.



В первой половине мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа температура воздуха начнет подниматься до +13. Со 2 по 14 мая в регионе будет наблюдаться семь малооблачных дней, осадков в это время не ожидается, говорится в прогнозе Gismeteo. «Второго, третьего и четвертого мая температура воздуха достигнет +6, + 9 градусов. Четвертого числа ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Порывы ветра достигнут максимум 7 метров в секунду», — говорится в сообщении. Шестого, седьмого и восьмого мая температура упадет до 0, +2. Однако начиная с 9 мая и до 14 мая температура будет колебаться от +7 до +13. Преимущественно будет солнечно и без осадков. Во второй половине месяца температура снова опустится. С 15 по 21 мая ожидается от +4 до +7 максимум. Будет солнечная погода с мелким дождем. «Последняя неделя мая в основном пасмурная и с осадками. Ожидается мелкий дождь. При этом в последний день месяца, 28 мая, температура воздуха достигнет максимальной температуры + 14 градусов. Минимальная ожидается 22 мая +7. В остальные дни будет колебаться от + 9 до +11», — уточняется в прогнозе. Ранее сообщалось, что в первых числах мая на Ямал придет потепление и осадки. В некоторых городах температура поднимется до +9.