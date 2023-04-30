В ЯНАО в начале недели придут потепление и осадки

01 мая 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 3 мая потеплеет, но жителей ждут осадки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ЯНАО в ночь со второго на третье мая придет потепление, плюсовая температура будет чувствоваться даже ночью. Третьего мая на территории округа ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщается на платформе Gismeteo. «Ночью второго мая на территории Ямала температура воздуха опустится до -12 градусов, днем воздух прогреется от +2 до +7 градусов, преимущественно без осадков. Третьего мая ночью ожидается плюсовая температура, от 0 до +3 градусов, дневная температура составит от +2 до +9 градусов, но ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщает сервис Gismeteo. Дождь и мокрый снег ожидаются в Губкинском, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале. В Ноябрьске возможен дождь, в Салехарде осадки маловероятны. Третьего мая теплее всего будет в Салехарде, Надыме и Ноябрьске, там столбик термометра поднимется до +7 — +9 градусов. В Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое максимальные температурные значения остановятся на отметке +4 градуса, в Муравленко будет немного прохладнее. Ветер ожидается умеренный, при порывах сила ветра составит 12 метров в секунду. Ранее URA.RU рассказало, что на выходные в ЯНАО синоптики и МЧС объявили штормовое предупреждение. Почти на всей территории округа бушевала метель, из-за которой были перекрыты автодороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО в ночь со второго на третье мая придет потепление, плюсовая температура будет чувствоваться даже ночью. Третьего мая на территории округа ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщается на платформе Gismeteo. «Ночью второго мая на территории Ямала температура воздуха опустится до -12 градусов, днем воздух прогреется от +2 до +7 градусов, преимущественно без осадков. Третьего мая ночью ожидается плюсовая температура, от 0 до +3 градусов, дневная температура составит от +2 до +9 градусов, но ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщает сервис Gismeteo. Дождь и мокрый снег ожидаются в Губкинском, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале. В Ноябрьске возможен дождь, в Салехарде осадки маловероятны. Третьего мая теплее всего будет в Салехарде, Надыме и Ноябрьске, там столбик термометра поднимется до +7 — +9 градусов. В Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое максимальные температурные значения остановятся на отметке +4 градуса, в Муравленко будет немного прохладнее. Ветер ожидается умеренный, при порывах сила ветра составит 12 метров в секунду. Ранее URA.RU рассказало, что на выходные в ЯНАО синоптики и МЧС объявили штормовое предупреждение. Почти на всей территории округа бушевала метель, из-за которой были перекрыты автодороги.