К сожалению, другой поселок на севере области — Сосьву — не удалось отстоять от огня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Школьники спасли от огня поселок Оус (Свердловская область), который мог повторить печальную судьбу сгоревшей Сосьвы. Более 40 детей наравне со взрослыми тушили пожар, они будут награждены грамотами от МЧС. Местные жители рассказали URA.RU подробности происшествия и поделились фото и видео.

«В тот же день, когда в Сосьве случилась трагедия, 25 апреля, в нашем поселке начался пожар. От сильного ветра заискрили провода над улицей 60 лет ВЛКСМ, искры посыпались вниз, загорелась сухая трава. В считанные минуты пламя поползло в разные стороны, перескочило улицу Первомайскую до улицы Строителей. Огонь шел в сторону детского сада», — рассказал местный житель Александр.

На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет, на помощь ему подъехали пожарные машины из соседних поселков Пелым и Атымья. Пока спасатели сбивали пламя с горящих построек, на шум во время перемены высыпали школьники. Увидев, что случилась беда, мальчишки и девчонки подключились к тушению.

«Сбивали огонь с травы, носили воду откуда только можно. 12-летние девчонки таскали по два десятилитровых ведра, такую смелость проявили и самоотдачу! Если бы не ребята, у нас была бы вторая Сосьва», — уверен мужчина.

Общими усилиями сельчанам удалось справиться с пожаром за несколько часов. 41 школьник будет награжден грамотами от МЧС. Также маленьким спасателям поставят «пятерки» по физкультуре и ОБЖ за отличную физическую подготовку и умение безопасно ориентироваться в чрезвычайной ситуации.

Пожар в Сосьве уничтожил более ста домов. Без жилья остались 660 человек. Помощь погорельцам оказывало свердловское правительство и бизнес. Из резервного фонда на нужды пострадавших выделены 95 миллионов рублей.

Поселок тушили все — и взрослые, и дети Фото: читатель URA.RU

Местные жители уверены, что если бы не помощь ребят, Оус повторил бы судьбу Сосьвы Фото: читатель URA.RU