Никто из курганских депутатов не раскрыл свои доходы

Курганские депутаты опубликовали декларации в общем виде

02 мая 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Данные о доходах и имуществе депутатов облдумы опубликовали в новом формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Никто из депутатов курганской облдумы не раскрыл свои доходы за прошлый год. В документе указано лишь количество народных избранников, которые подали декларации. Данные опубликованы на официальном сайте регионального парламента. Информация о доходах предоставлена в обобщенном виде. Фамилии и конкретные суммы, как это было раньше, не прописаны. «Количество депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной (постоянной) основе — 2. На непостоянной основе — 32. Количество депутатов, которые предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе — 34», — говорится в опубликованной информации. URA.RU писало, что по итогам 2021 года самым богатым депутатом облдумы был владелец крупного мясокомбината Дмитрий Ильтяков, заработавший 1,66 млрд рублей. Самой богатой женой депутата стала супруга депутата Александра Брюханова. Два года назад она заработала в восемь раз больше мужа.

Никто из депутатов курганской облдумы не раскрыл свои доходы за прошлый год. В документе указано лишь количество народных избранников, которые подали декларации. Данные опубликованы на официальном сайте регионального парламента. Информация о доходах предоставлена в обобщенном виде. Фамилии и конкретные суммы, как это было раньше, не прописаны. «Количество депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной (постоянной) основе — 2. На непостоянной основе — 32. Количество депутатов, которые предоставили сведения о доходах, расходах и имуществе — 34», — говорится в опубликованной информации. URA.RU писало, что по итогам 2021 года самым богатым депутатом облдумы был владелец крупного мясокомбината Дмитрий Ильтяков, заработавший 1,66 млрд рублей. Самой богатой женой депутата стала супруга депутата Александра Брюханова. Два года назад она заработала в восемь раз больше мужа.