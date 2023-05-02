Вице-премьер Польши обвинил пол-Европы в желании сотрудничать с Россией

Вице-премьер Польши Глиньский: половина Европы желает сотрудничать с Россией

02 мая 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Половина Европы желает наладить отношения с Россией после конца СВО Фото: Официальный сайт Европарламента Половина Европы хочет наладить отношения с Россией после конца спецоперации. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский, отметив, что данный факт его раздражает. «Они заложники групп интересов, которые думают только о скорейшем прекращении конфликта на Украине в Украине, однако продолжают быть клиентом России и вести с ней дела. Ведь половина Европы ждет [налаживания отношений с Россией], — заявил Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski . От задается вопрос касательно будущего Польши. Он не уверен, что страна в будущем сможет трезво оценивать политику России и Германии. Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. Однако Россия расширила свое сотрудничество во странами Востока, например, с Китаем. Также во время санкционного давления многие компании покинули российский рынок, потеряв существенную часть прибыли. Летом 2022 года сумма убытков составила более 70 миллиардов долларов США.

Половина Европы хочет наладить отношения с Россией после конца спецоперации. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский, отметив, что данный факт его раздражает. «Они заложники групп интересов, которые думают только о скорейшем прекращении конфликта на Украине в Украине, однако продолжают быть клиентом России и вести с ней дела. Ведь половина Европы ждет [налаживания отношений с Россией], — заявил Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski. От задается вопрос касательно будущего Польши. Он не уверен, что страна в будущем сможет трезво оценивать политику России и Германии. Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. Однако Россия расширила свое сотрудничество во странами Востока, например, с Китаем. Также во время санкционного давления многие компании покинули российский рынок, потеряв существенную часть прибыли. Летом 2022 года сумма убытков составила более 70 миллиардов долларов США.