Половина Европы желает наладить отношения с Россией после конца СВОФото: Официальный сайт Европарламента
Половина Европы хочет наладить отношения с Россией после конца спецоперации. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский, отметив, что данный факт его раздражает.
«Они заложники групп интересов, которые думают только о скорейшем прекращении конфликта на Украине в Украине, однако продолжают быть клиентом России и вести с ней дела. Ведь половина Европы ждет [налаживания отношений с Россией], — заявил Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski. От задается вопрос касательно будущего Польши. Он не уверен, что страна в будущем сможет трезво оценивать политику России и Германии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. Однако Россия расширила свое сотрудничество во странами Востока, например, с Китаем. Также во время санкционного давления многие компании покинули российский рынок, потеряв существенную часть прибыли. Летом 2022 года сумма убытков составила более 70 миллиардов долларов США.
Половина Европы хочет наладить отношения с Россией после конца спецоперации. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский, отметив, что данный факт его раздражает. «Они заложники групп интересов, которые думают только о скорейшем прекращении конфликта на Украине в Украине, однако продолжают быть клиентом России и вести с ней дела. Ведь половина Европы ждет [налаживания отношений с Россией], — заявил Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski. От задается вопрос касательно будущего Польши. Он не уверен, что страна в будущем сможет трезво оценивать политику России и Германии. Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. Однако Россия расширила свое сотрудничество во странами Востока, например, с Китаем. Также во время санкционного давления многие компании покинули российский рынок, потеряв существенную часть прибыли. Летом 2022 года сумма убытков составила более 70 миллиардов долларов США.