Вице-премьер Польши обвинил пол-Европы в желании сотрудничать с Россией

Вице-премьер Польши Глиньский: половина Европы желает сотрудничать с Россией
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Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Половина Европы желает наладить отношения с Россией после конца СВО Фото:

Половина Европы хочет наладить отношения с Россией после конца спецоперации. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский, отметив, что данный факт его раздражает.

«Они заложники групп интересов, которые думают только о скорейшем прекращении конфликта на Украине в Украине, однако продолжают быть клиентом России и вести с ней дела. Ведь половина Европы ждет [налаживания отношений с Россией], — заявил Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski. От задается вопрос касательно будущего Польши. Он не уверен, что страна в будущем сможет трезво оценивать политику России и Германии.

Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. Однако Россия расширила свое сотрудничество во странами Востока, например, с Китаем. Также во время санкционного давления многие компании покинули российский рынок, потеряв существенную часть прибыли. Летом 2022 года сумма убытков составила более 70 миллиардов долларов США.

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Половина Европы хочет наладить отношения с Россией после конца спецоперации. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский, отметив, что данный факт его раздражает. «Они заложники групп интересов, которые думают только о скорейшем прекращении конфликта на Украине в Украине, однако продолжают быть клиентом России и вести с ней дела. Ведь половина Европы ждет [налаживания отношений с Россией], — заявил Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski. От задается вопрос касательно будущего Польши. Он не уверен, что страна в будущем сможет трезво оценивать политику России и Германии. Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. Однако Россия расширила свое сотрудничество во странами Востока, например, с Китаем. Также во время санкционного давления многие компании покинули российский рынок, потеряв существенную часть прибыли. Летом 2022 года сумма убытков составила более 70 миллиардов долларов США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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