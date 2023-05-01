В Кургане с 7 июня по 6 июля на участках дорог в некоторых микрорайонах города не будут пропускать грузовики, масса которых превышает шесть тонн. Данная информация размещена на сайте городской администрации.
«С 7 июня 2023 года по 6 июля 2023 года установить временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более шести тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана», — указано в постановлении, размещенном на сайте. При этом ограничение распространяется не на все категории транспорта. В том числе, оно не коснется пассажирских автобусов.
Ограничения коснутся следующих участков дорог:
- Восточный проезд от пос. Керамзитный до трассы «Иртыш»;
- мкрн. Глинки, ул. Загородная;
- мкрн. Глинки, ул. Новая;
- мкрн. Глинки, ул. Сибирская;
- мкрн. Глинки, ул. Центральная;
- мкрн. Челноково, ул. Челноковская;
- пер. Начальный;
- пер. Солнечный;
- пос. Керамзитный;
- пос. Керамзитовый;
- ул. Глинки;
- ул. Железнодорожная;
- шоссе Ботаническое.
Ранее стало известно, что на дорогах общего пользования в Кургане с 10 апреля по 9 мая запретили ездить большегрузам, вес которых превышает 5 тонн. Аналогичное ограничение будет действовать с 20 мая по 31 августа, если дневная температура воздуха превысит +32 градуса.
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