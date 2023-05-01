01 мая 2023

На дорогах Кургана на месяц введут ограничения. Список

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Шуховский полигон. Курган , мусор, грузовик, отходы, свалка, шуховский полигон, шухинский полигон, отбросы
Ограничения коснутся грузовиков, чей вес превышает шесть тонн Фото:

В Кургане с 7 июня по 6 июля на участках дорог в некоторых микрорайонах города не будут пропускать грузовики, масса которых превышает шесть тонн. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«С 7 июня 2023 года по 6 июля 2023 года установить временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более шести тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана», — указано в постановлении, размещенном на сайте. При этом ограничение распространяется не на все категории транспорта. В том числе, оно не коснется пассажирских автобусов.

Ограничения коснутся следующих участков дорог:

  • Восточный проезд от пос. Керамзитный до трассы «Иртыш»;
  • мкрн. Глинки, ул. Загородная;
  • мкрн. Глинки, ул. Новая;
  • мкрн. Глинки, ул. Сибирская;
  • мкрн. Глинки, ул. Центральная;
  • мкрн. Челноково, ул. Челноковская;
  • пер. Начальный;
  • пер. Солнечный;
  • пос. Керамзитный;
  • пос. Керамзитовый;
  • ул. Глинки;
  • ул. Железнодорожная;
  • шоссе Ботаническое.

Ранее стало известно, что на дорогах общего пользования в Кургане с 10 апреля по 9 мая запретили ездить большегрузам, вес которых превышает 5 тонн. Аналогичное ограничение будет действовать с 20 мая по 31 августа, если дневная температура воздуха превысит +32 градуса.

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В Кургане с 7 июня по 6 июля на участках дорог в некоторых микрорайонах города не будут пропускать грузовики, масса которых превышает шесть тонн. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «С 7 июня 2023 года по 6 июля 2023 года установить временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более шести тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана», — указано в постановлении, размещенном на сайте. При этом ограничение распространяется не на все категории транспорта. В том числе, оно не коснется пассажирских автобусов. Ограничения коснутся следующих участков дорог: Ранее стало известно, что на дорогах общего пользования в Кургане с 10 апреля по 9 мая запретили ездить большегрузам, вес которых превышает 5 тонн. Аналогичное ограничение будет действовать с 20 мая по 31 августа, если дневная температура воздуха превысит +32 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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