Ограничения коснутся грузовиков, чей вес превышает шесть тонн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 7 июня по 6 июля на участках дорог в некоторых микрорайонах города не будут пропускать грузовики, масса которых превышает шесть тонн. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«С 7 июня 2023 года по 6 июля 2023 года установить временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более шести тонн по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана», — указано в постановлении, размещенном на сайте. При этом ограничение распространяется не на все категории транспорта. В том числе, оно не коснется пассажирских автобусов.

Ограничения коснутся следующих участков дорог:

Восточный проезд от пос. Керамзитный до трассы «Иртыш»;

мкрн. Глинки, ул. Загородная;

мкрн. Глинки, ул. Новая;

мкрн. Глинки, ул. Сибирская;

мкрн. Глинки, ул. Центральная;

мкрн. Челноково, ул. Челноковская;

пер. Начальный;

пер. Солнечный;

пос. Керамзитный;

пос. Керамзитовый;

ул. Глинки;

ул. Железнодорожная;

шоссе Ботаническое.

Ранее стало известно, что на дорогах общего пользования в Кургане с 10 апреля по 9 мая запретили ездить большегрузам, вес которых превышает 5 тонн. Аналогичное ограничение будет действовать с 20 мая по 31 августа, если дневная температура воздуха превысит +32 градуса.