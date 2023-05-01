Курганский застройщик больше трех лет не давал работнику зарплату

Застройщик задолжал работнику больше 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский застройщик больше трех лет не выплачивал зарплату работнику. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работнику общества с ограниченной ответственностью по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что работник не получал выплаты с июля 2019 года по настоящее время. При этом в ООО поступали деньги в достаточном количестве, а директор предприятия расходовал их на цели, не связанные с выплатой долга. Размер задолженности составил более полумиллиона рублей. Сейчас следователи устанавливают, имеет ли предприятие задолженность перед другими работниками.

Ранее URA.RU писало, что пермская компания должна вернуть работникам почти миллион рублей. Компания задолжала более 900 тысяч рублей перед 46 работниками. Нарушение выявила госинспекция труда при плановой проверке предприятия.