Пермскую компанию обязали вернуть работникам почти миллион рублей

21 апреля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Добиться выплаты денег помогли инспекция по труду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае ООО «Группа компаний Энергоцентр» задолжала своим сотрудникам более 900 тысяч рублей. Вернуть заработанное руководство компании обязала госинспекция труда, которая выявила нарушения в ходе внеплановой проверки. «Выявлена задолженность по выплате заработной платы более 900 тысяч рублей перед 46 работниками. По итогам принятых мер долг по оплате труда погашен», — сообщается на сайте инспекции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нытве на руководителя фирмы, которая задолжала деньги работникам, возбудили уголовное дело. А в Перми сотрудник сумел добиться возврата долга по зарплате через суд.

В Пермском крае ООО «Группа компаний Энергоцентр» задолжала своим сотрудникам более 900 тысяч рублей. Вернуть заработанное руководство компании обязала госинспекция труда, которая выявила нарушения в ходе внеплановой проверки. «Выявлена задолженность по выплате заработной платы более 900 тысяч рублей перед 46 работниками. По итогам принятых мер долг по оплате труда погашен», — сообщается на сайте инспекции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нытве на руководителя фирмы, которая задолжала деньги работникам, возбудили уголовное дело. А в Перми сотрудник сумел добиться возврата долга по зарплате через суд.