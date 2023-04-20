Пермскую компанию обязали вернуть работникам почти миллион рублей

Добиться выплаты денег помогли инспекция по труду
В Пермском крае ООО «Группа компаний Энергоцентр» задолжала своим сотрудникам более 900 тысяч рублей. Вернуть заработанное руководство компании обязала госинспекция труда, которая выявила нарушения в ходе внеплановой проверки.
«Выявлена задолженность по выплате заработной платы более 900 тысяч рублей перед 46 работниками. По итогам принятых мер долг по оплате труда погашен», — сообщается на сайте инспекции.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нытве на руководителя фирмы, которая задолжала деньги работникам, возбудили уголовное дело. А в Перми сотрудник сумел добиться возврата долга по зарплате через суд.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!