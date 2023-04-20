20 апреля 2023

Пермскую компанию обязали вернуть работникам почти миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Челябинск, бухгалтерия, калькулятор, деньги, накладные
Добиться выплаты денег помогли инспекция по труду Фото:

В Пермском крае ООО «Группа компаний Энергоцентр» задолжала своим сотрудникам более 900 тысяч рублей. Вернуть заработанное руководство компании обязала госинспекция труда, которая выявила нарушения в ходе внеплановой проверки.

«Выявлена задолженность по выплате заработной платы более 900 тысяч рублей перед 46 работниками. По итогам принятых мер долг по оплате труда погашен», — сообщается на сайте инспекции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нытве на руководителя фирмы, которая задолжала деньги работникам, возбудили уголовное дело. А в Перми сотрудник сумел добиться возврата долга по зарплате через суд.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае ООО «Группа компаний Энергоцентр» задолжала своим сотрудникам более 900 тысяч рублей. Вернуть заработанное руководство компании обязала госинспекция труда, которая выявила нарушения в ходе внеплановой проверки. «Выявлена задолженность по выплате заработной платы более 900 тысяч рублей перед 46 работниками. По итогам принятых мер долг по оплате труда погашен», — сообщается на сайте инспекции. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нытве на руководителя фирмы, которая задолжала деньги работникам, возбудили уголовное дело. А в Перми сотрудник сумел добиться возврата долга по зарплате через суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...