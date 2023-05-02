Шойгу: Украина потеряла 15 тысяч человек за месяц

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Украина потеряла 15 тысяч солдат за апрель, заявил Сергей Шойгу. Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина потеряла 15 тысяч солдат за предыдущий месяц. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек», — заявил Сергей Шойгу, его слова приводит Минобороны в telegram-канале. Он отметил, что российские военные за апрель уничтожили восемь самолетов, 277 БПЛА и 430 танков ВСУ.

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Украина потеряла 15 тысяч солдат за предыдущий месяц. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек», — заявил Сергей Шойгу, его слова приводит Минобороны в telegram-канале. Он отметил, что российские военные за апрель уничтожили восемь самолетов, 277 БПЛА и 430 танков ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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