Шойгу: Украина потеряла 15 тысяч человек за месяц

Украина потеряла 15 тысяч солдат за апрель, заявил Сергей Шойгу.
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина потеряла 15 тысяч солдат за предыдущий месяц. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек», — заявил Сергей Шойгу, его слова приводит Минобороны в
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