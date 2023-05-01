Полиция в Кургане обезвредила дебошира с вилами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские полицейские прибыли на вызов, чтобы утихомирить дебошира с вилами в частном секторе города. Об этом сообщили на сайте УМВД области.

«В УМВД России по г. Кургану поступило сообщение с просьбой о помощи от жителей поселка Рябково <…> полицейские обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно, размахивал находящимися у него в руках металлическими вилами. <…> в отношении мужчины была применена физическая сила и надеты наручники», — рассказали в полиции. При этом мужчина отказывался подчиняться сотрудникам правопорядка.

Чтобы утихомирить дебошира, полицейским пришлось выстрелить в воздух и после применения силы надеть наручники. В отделе полиции было возбуждено административное дело по факту уклонения от прохождения лечения от наркозависимости.

В настоящее время следователи ведут проверку по возможному факту насилия в отношении полицейских. 37-летний ранее судимый гражданин временно задержан.