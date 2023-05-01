01 мая 2023

В Кургане полиция задержала горожанина, размахивающего вилами на улице. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция
Полиция в Кургане обезвредила дебошира с вилами Фото:

Курганские полицейские прибыли на вызов, чтобы утихомирить дебошира с вилами в частном секторе города. Об этом сообщили на сайте УМВД области.

«В УМВД России по г. Кургану поступило сообщение с просьбой о помощи от жителей поселка Рябково <…> полицейские обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно, размахивал находящимися у него в руках металлическими вилами. <…> в отношении мужчины была применена физическая сила и надеты наручники», — рассказали в полиции. При этом мужчина отказывался подчиняться сотрудникам правопорядка.

Чтобы утихомирить дебошира, полицейским пришлось выстрелить в воздух и после применения силы надеть наручники. В отделе полиции было возбуждено административное дело по факту уклонения от прохождения лечения от наркозависимости.

В настоящее время следователи ведут проверку по возможному факту насилия в отношении полицейских. 37-летний ранее судимый гражданин временно задержан.

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Курганские полицейские прибыли на вызов, чтобы утихомирить дебошира с вилами в частном секторе города. Об этом сообщили на сайте УМВД области. «В УМВД России по г. Кургану поступило сообщение с просьбой о помощи от жителей поселка Рябково <…> полицейские обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно, размахивал находящимися у него в руках металлическими вилами. <…> в отношении мужчины была применена физическая сила и надеты наручники», — рассказали в полиции. При этом мужчина отказывался подчиняться сотрудникам правопорядка. Чтобы утихомирить дебошира, полицейским пришлось выстрелить в воздух и после применения силы надеть наручники. В отделе полиции было возбуждено административное дело по факту уклонения от прохождения лечения от наркозависимости. В настоящее время следователи ведут проверку по возможному факту насилия в отношении полицейских. 37-летний ранее судимый гражданин временно задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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