На мандаты депутатов гордумы Тюмени претендуют два уроженца Кыргызстана Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Киргизская диаспора претендует на место в гордуме Тюмени. Уже два уроженца среднеазиатской страны заявились в качестве кандидатов на праймериз «Единой России», сообщается на портале предварительного голосования.

По данным сайта праймериз, в кандидаты в депутаты гордумы планируются выдвинуться Жанарбек Кодоев и Дониер Абдуллаев. Оба они родились в Ошской области Кыргызстана.

Ранее стало известно, что на выборы в гордуму Тюмени пойдет глава казахской автономии России Есенгалий Ибраев. По информации источника URA.RU, ему гарантировали проходное место в партийном списке ЕР. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.