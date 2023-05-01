01 мая 2023

Киргизская диаспора претендует на место в гордуме Тюмени

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Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
На мандаты депутатов гордумы Тюмени претендуют два уроженца Кыргызстана Фото:

Киргизская диаспора претендует на место в гордуме Тюмени. Уже два уроженца среднеазиатской страны заявились в качестве кандидатов на праймериз «Единой России», сообщается на портале предварительного голосования.

По данным сайта праймериз, в кандидаты в депутаты гордумы планируются выдвинуться Жанарбек Кодоев и Дониер Абдуллаев. Оба они родились в Ошской области Кыргызстана.

Ранее стало известно, что на выборы в гордуму Тюмени пойдет глава казахской автономии России Есенгалий Ибраев. По информации источника URA.RU, ему гарантировали проходное место в партийном списке ЕР. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.

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Киргизская диаспора претендует на место в гордуме Тюмени. Уже два уроженца среднеазиатской страны заявились в качестве кандидатов на праймериз «Единой России», сообщается на портале предварительного голосования. По данным сайта праймериз, в кандидаты в депутаты гордумы планируются выдвинуться Жанарбек Кодоев и Дониер Абдуллаев. Оба они родились в Ошской области Кыргызстана. Ранее стало известно, что на выборы в гордуму Тюмени пойдет глава казахской автономии России Есенгалий Ибраев. По информации источника URA.RU, ему гарантировали проходное место в партийном списке ЕР. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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