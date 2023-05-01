На мандаты депутатов гордумы Тюмени претендуют два уроженца Кыргызстана
Киргизская диаспора претендует на место в гордуме Тюмени. Уже два уроженца среднеазиатской страны заявились в качестве кандидатов на праймериз «Единой России», сообщается на портале предварительного голосования.
По данным сайта праймериз, в кандидаты в депутаты гордумы планируются выдвинуться Жанарбек Кодоев и Дониер Абдуллаев. Оба они родились в Ошской области Кыргызстана.
Ранее стало известно, что на выборы в гордуму Тюмени пойдет глава казахской автономии России Есенгалий Ибраев. По информации источника URA.RU, ему гарантировали проходное место в партийном списке ЕР. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.
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