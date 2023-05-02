ЛДПР хочет запретить чиновникам покупать дома в недружественных странах

02 мая 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Законопроект о запрете чиновникам покупать дома в недружественных странах поддержан Леонидом Слуцким Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фракция ЛДПР в Госдуме внесла на рассмотрение законопроект о запрете чиновникам иметь имущество на территории недружественных для РФ стран. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Инициатива поддержана лично руководителем партии Леонидом Слуцким. «Предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия», — подчеркивается в тексте документа . Из законодательной инициативы также следует, что чиновникам предлагается запретить чиновникам открывать и владеть счетами в зарубежных банках, а также пользоваться другими иностранными финансовыми инструментами. Это касается тех лиц, которые в настоящий момент занимают государственные должности в России. Ранее депутаты ЛДПР предлагали ввести единый закон о тишине. Они хотят установить время запрета на шум с 22:00 до 7:00 во всех регионах страны. Такую инициативу поддерживают в «Единой России».

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла на рассмотрение законопроект о запрете чиновникам иметь имущество на территории недружественных для РФ стран. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Инициатива поддержана лично руководителем партии Леонидом Слуцким. «Предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия», — подчеркивается в тексте документа. Из законодательной инициативы также следует, что чиновникам предлагается запретить чиновникам открывать и владеть счетами в зарубежных банках, а также пользоваться другими иностранными финансовыми инструментами. Это касается тех лиц, которые в настоящий момент занимают государственные должности в России. Ранее депутаты ЛДПР предлагали ввести единый закон о тишине. Они хотят установить время запрета на шум с 22:00 до 7:00 во всех регионах страны. Такую инициативу поддерживают в «Единой России».