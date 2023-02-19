Депутаты ЛДПР предложили ввести единый закон о тишине

20 февраля 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Фракция ЛДПР предложила ввести единый закон о тишине Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для всех регионов России хотят установить время запрета на шум с 22:00 до 7:00. Такой законопроект партия ЛДПР скоро внесет в Госдуму. «Депутаты ЛДПР в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ», — сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующий документ. В материале сообщается, что планируется ввести единое время тишины для всех регионов РФ с 22:00 до 7:00 ежедневно. В документе говорится, что при этом учтут и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. В качестве исключения указываются праздничные дни. «В новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00». Как сообщает издание, такой законопроект поддерживают в «Единой России» и других партиях. «Инициатива правильная, по сути — правозащитная», — считает депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Якубовский. По его мнению, это обеспечит право граждан на комфортное проживание у себя дома. Ранее россиян предупредили о штрафах в случае нарушения тишины в праздничные дни. Сейчас нет единого федерального закона о тишине. Так, каждый субъект устанавливает вопросы тишины и соблюдения условий самостоятельно, сообщает РБК.

Для всех регионов России хотят установить время запрета на шум с 22:00 до 7:00. Такой законопроект партия ЛДПР скоро внесет в Госдуму. «Депутаты ЛДПР в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ», — сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующий документ. В материале сообщается, что планируется ввести единое время тишины для всех регионов РФ с 22:00 до 7:00 ежедневно. В документе говорится, что при этом учтут и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. В качестве исключения указываются праздничные дни. «В новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00». Как сообщает издание, такой законопроект поддерживают в «Единой России» и других партиях. «Инициатива правильная, по сути — правозащитная», — считает депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Якубовский. По его мнению, это обеспечит право граждан на комфортное проживание у себя дома. Ранее россиян предупредили о штрафах в случае нарушения тишины в праздничные дни. Сейчас нет единого федерального закона о тишине. Так, каждый субъект устанавливает вопросы тишины и соблюдения условий самостоятельно, сообщает РБК.