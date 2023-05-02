В Кремле намерены продолжить диалог по зерновой сделке

Россия готова продолжать диалог по зерновой сделке. Пока что Запад выполнил только часть условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Позиция РФ всем хорошо известна. <…> Россия временно продлевала сделку, при этом условия все еще не выполнены в той части, которые касаются российского агропромышленного сектора. Диалог будет продолжаться», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее агентство Reuters сообщало, что соответствующие переговоры пройдут 3 мая. В Кремле отмечали, что Запад выполнил только половину условий.
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