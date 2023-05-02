В Кремле намерены продолжить диалог по зерновой сделке

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Несмотря на действия Запада, Россия готова продолжать переговоры по зерновой сделке, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
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Россия готова продолжать диалог по зерновой сделке. Пока что Запад выполнил только часть условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Позиция РФ всем хорошо известна. <…> Россия временно продлевала сделку, при этом условия все еще не выполнены в той части, которые касаются российского агропромышленного сектора. Диалог будет продолжаться», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее агентство Reuters сообщало, что соответствующие переговоры пройдут 3 мая. В Кремле отмечали, что Запад выполнил только половину условий.

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Россия готова продолжать диалог по зерновой сделке. Пока что Запад выполнил только часть условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Позиция РФ всем хорошо известна. <…> Россия временно продлевала сделку, при этом условия все еще не выполнены в той части, которые касаются российского агропромышленного сектора. Диалог будет продолжаться», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее агентство Reuters сообщало, что соответствующие переговоры пройдут 3 мая. В Кремле отмечали, что Запад выполнил только половину условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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