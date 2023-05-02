Путин положительно оценил восстановление Мариуполя

Путин: РФ успешно восстанавливает транспортную развязку в Мариуполе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Мариуполя. Мариуполь, мариуполь, сво, мариуполь надпись
Мариуполь успешно восстанавливается, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Мариуполь восстанавливается в высоком темпе. Власти РФ активно развивают транспорт в городе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Власти РФ будут развивать транспорт в Мариуполе, увеличивать число маршрутов и обновлять парк общественного транспорта. <…> Восстановительные работы в новых регионах ведутся в высоком темпе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи на тему эксплуатации трамвайных путей в Мариуполе. Прямую трансляцию со встречи проводит телеканал «Россия 24».

Российский глава подчеркнул, что Россия активно добивается возвращения жизни в новых регионах. По итогу, подчеркнул Путин, все мероприятия по социально-экономическому развитию новых регионов будут выполнены.

В конце марта российский глава государства посещал Мариуполь. Он хотел лично убедиться, как проходят восстановительные работы города.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мариуполь восстанавливается в высоком темпе. Власти РФ активно развивают транспорт в городе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Власти РФ будут развивать транспорт в Мариуполе, увеличивать число маршрутов и обновлять парк общественного транспорта. <…> Восстановительные работы в новых регионах ведутся в высоком темпе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи на тему эксплуатации трамвайных путей в Мариуполе. Прямую трансляцию со встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский глава подчеркнул, что Россия активно добивается возвращения жизни в новых регионах. По итогу, подчеркнул Путин, все мероприятия по социально-экономическому развитию новых регионов будут выполнены. В конце марта российский глава государства посещал Мариуполь. Он хотел лично убедиться, как проходят восстановительные работы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...