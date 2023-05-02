Путин положительно оценил восстановление Мариуполя

Путин: РФ успешно восстанавливает транспортную развязку в Мариуполе

02 мая 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Мариуполь успешно восстанавливается, подчеркнул Владимир Путин Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Мариуполь восстанавливается в высоком темпе. Власти РФ активно развивают транспорт в городе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Власти РФ будут развивать транспорт в Мариуполе, увеличивать число маршрутов и обновлять парк общественного транспорта. <…> Восстановительные работы в новых регионах ведутся в высоком темпе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи на тему эксплуатации трамвайных путей в Мариуполе. Прямую трансляцию со встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский глава подчеркнул, что Россия активно добивается возвращения жизни в новых регионах. По итогу, подчеркнул Путин, все мероприятия по социально-экономическому развитию новых регионов будут выполнены. В конце марта российский глава государства посещал Мариуполь. Он хотел лично убедиться, как проходят восстановительные работы города.

Мариуполь восстанавливается в высоком темпе. Власти РФ активно развивают транспорт в городе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Власти РФ будут развивать транспорт в Мариуполе, увеличивать число маршрутов и обновлять парк общественного транспорта. <…> Восстановительные работы в новых регионах ведутся в высоком темпе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи на тему эксплуатации трамвайных путей в Мариуполе. Прямую трансляцию со встречи проводит телеканал «Россия 24». Российский глава подчеркнул, что Россия активно добивается возвращения жизни в новых регионах. По итогу, подчеркнул Путин, все мероприятия по социально-экономическому развитию новых регионов будут выполнены. В конце марта российский глава государства посещал Мариуполь. Он хотел лично убедиться, как проходят восстановительные работы города.