Путин положительно оценил восстановление Мариуполя

Мариуполь восстанавливается в высоком темпе. Власти РФ активно развивают транспорт в городе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Власти РФ будут развивать транспорт в Мариуполе, увеличивать число маршрутов и обновлять парк общественного транспорта. <…> Восстановительные работы в новых регионах ведутся в высоком темпе», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи на тему эксплуатации трамвайных путей в Мариуполе. Прямую трансляцию со встречи проводит телеканал «Россия 24».
Российский глава подчеркнул, что Россия активно добивается возвращения жизни в новых регионах. По итогу, подчеркнул Путин, все мероприятия по социально-экономическому развитию новых регионов будут выполнены.
В конце марта российский глава государства посещал Мариуполь. Он хотел лично убедиться, как проходят восстановительные работы города.
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