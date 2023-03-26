Путин раскрыл, зачем на самом деле поехал в Мариуполь

Путин приехал в Мариуполь, чтобы проверить ход восстановительных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Путин приехал в марте 2023 года Фото:

Президент Росси Владимир Путин приехал в Мариуполь, чтобы лично убедиться в ходе восстановительных работ. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Одно дело, когда видишь это на бумаге или экране. Я посмотрел, как строится клиника ФМБА, огромный объект, серьезный, современный. Как жилые кварталы строятся», — рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своем telegram-канале. Президент отметил, что что ему было необходимо проверить, как идут работы по восстановлению города.

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Президент Росси Владимир Путин приехал в Мариуполь, чтобы лично убедиться в ходе восстановительных работ. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». «Одно дело, когда видишь это на бумаге или экране. Я посмотрел, как строится клиника ФМБА, огромный объект, серьезный, современный. Как жилые кварталы строятся», — рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своем telegram-канале. Президент отметил, что что ему было необходимо проверить, как идут работы по восстановлению города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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