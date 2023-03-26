Путин раскрыл, зачем на самом деле поехал в Мариуполь

Путин приехал в марте 2023 года
Президент Росси Владимир Путин приехал в Мариуполь, чтобы лично убедиться в ходе восстановительных работ. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Одно дело, когда видишь это на бумаге или экране. Я посмотрел, как строится клиника ФМБА, огромный объект, серьезный, современный. Как жилые кварталы строятся», — рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своем
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