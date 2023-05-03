В Госдуме назвали категории россиян, которым доступны бесплатные путевки в санаторий

Депутат Госдумы Бессараб напомнила о возможности для пенсионеров отправиться в санаторий бесплатно

03 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Работающие граждане могут частично возместить путевки в санаторий за счет налогового вычета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и инвалиды имеют право на получение бесплатного санаторно-курортного лечения. Также на бесплатное оздоровление могут рассчитывать пенсионеры, которые выбирают натуральную форму получения социального набора услуг вместо денежной. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Прежде всего, это участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, блокадного Севастополя, Сталинграда, ветераны боевых действий. К этой категории граждан недавно присоединились получившие статус ветеранов боевых действий участники специальной военной операции и члены их семей. Это все льготные категории, помимо инвалидов, детей-инвалидов, которые имеют право на получение соответствующего бесплатного санаторно-курортного лечения», — сказала Светлана Бессараб. «Также имеют право пенсионеры, но те, кто выбрал натуральную форму получения социального набора услуг. У нас есть граждане, которые изначально выбрали получение дополнительного денежного довольствия и ежемесячные выплаты, которые заменяют набор услуг. Они могут быть по решению самого пенсионера отменены и заменены набором», — добавила парламентарий. Кроме того, напомнила депутат Госдумы, любой работающий россиянин может вернуть часть затраченной суммы на путевку по санаторно-курортному лечению. «Каждый из нас, вне зависимости имеет он какой-то статус или нет, может в какой-то степени стать получателем льготы по санаторно-курортному лечению. Та часть путевки, которая приходится именно на лечение, может быть любым работающим гражданином возмещена в качестве налогового вычета по налогу на НДФЛ», — заключила Бессараб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и инвалиды имеют право на получение бесплатного санаторно-курортного лечения. Также на бесплатное оздоровление могут рассчитывать пенсионеры, которые выбирают натуральную форму получения социального набора услуг вместо денежной. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Прежде всего, это участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, блокадного Севастополя, Сталинграда, ветераны боевых действий. К этой категории граждан недавно присоединились получившие статус ветеранов боевых действий участники специальной военной операции и члены их семей. Это все льготные категории, помимо инвалидов, детей-инвалидов, которые имеют право на получение соответствующего бесплатного санаторно-курортного лечения», — сказала Светлана Бессараб. «Также имеют право пенсионеры, но те, кто выбрал натуральную форму получения социального набора услуг. У нас есть граждане, которые изначально выбрали получение дополнительного денежного довольствия и ежемесячные выплаты, которые заменяют набор услуг. Они могут быть по решению самого пенсионера отменены и заменены набором», — добавила парламентарий. Кроме того, напомнила депутат Госдумы, любой работающий россиянин может вернуть часть затраченной суммы на путевку по санаторно-курортному лечению. «Каждый из нас, вне зависимости имеет он какой-то статус или нет, может в какой-то степени стать получателем льготы по санаторно-курортному лечению. Та часть путевки, которая приходится именно на лечение, может быть любым работающим гражданином возмещена в качестве налогового вычета по налогу на НДФЛ», — заключила Бессараб.