Фронтмена авторитетной бизнес-группы сняли с праймериз ЕР в Екатеринбурге

02 мая 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Эдуард Мансуров, вероятно, будет искать другие варианты выдвижения на выборы в думу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутата гордумы Екатеринбурга Эдуарда Мансурова, который считается публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», сняли с праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Решение на заседании 2 мая принял оргкомитет внутрипартийного голосования, рассказал URA.RU источник в местной политтусовке. Поводом для дисквалификации послужил недавно появившийся в сети видеоролик, на котором Мансуров (он тогда состоял в КПРФ) критикует власть. Его действия сочли дискредитирующими «Единую Россию» (в положении о праймериз есть соответствующая статья). Авторами локальной операции собеседники URA.RU называют мэрию и руководство местной ЕР, которые зачищают округ №17. Основной кандидат там — глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников, согласованный губернатором Евгением Куйвашевым. Мансурова в свои списки включал доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, союзник миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который ведет на праймериз большой антимэрский пул. Однако напрямую стороны, по данным агентства, пока не сотрудничают. Сам Мансуров в разговоре с корреспондентом дал понять, что все равно выдвинется на выборы. «Видимо, кто-то боится конкуренции, но я принимаю состоявшееся решение оргкомитета. Однако праймериз — это еще не выборы. Приоритетом для нашей команды является поддержка наших многочисленных сторонников — жителей Уралмаша, поэтому мы идем на выборы» — сказал он. В пресс-службе свердловского исполкома ЕР заявили, что комментарий по теме смогут предоставить только завтра, 3 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутата гордумы Екатеринбурга Эдуарда Мансурова, который считается публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», сняли с праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Решение на заседании 2 мая принял оргкомитет внутрипартийного голосования, рассказал URA.RU источник в местной политтусовке. Поводом для дисквалификации послужил недавно появившийся в сети видеоролик, на котором Мансуров (он тогда состоял в КПРФ) критикует власть. Его действия сочли дискредитирующими «Единую Россию» (в положении о праймериз есть соответствующая статья). Авторами локальной операции собеседники URA.RU называют мэрию и руководство местной ЕР, которые зачищают округ №17. Основной кандидат там — глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников, согласованный губернатором Евгением Куйвашевым. Мансурова в свои списки включал доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, союзник миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который ведет на праймериз большой антимэрский пул. Однако напрямую стороны, по данным агентства, пока не сотрудничают. Сам Мансуров в разговоре с корреспондентом дал понять, что все равно выдвинется на выборы. «Видимо, кто-то боится конкуренции, но я принимаю состоявшееся решение оргкомитета. Однако праймериз — это еще не выборы. Приоритетом для нашей команды является поддержка наших многочисленных сторонников — жителей Уралмаша, поэтому мы идем на выборы» — сказал он. В пресс-службе свердловского исполкома ЕР заявили, что комментарий по теме смогут предоставить только завтра, 3 мая.