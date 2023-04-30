Связка в окружении Куйвашева готовит 8 конфликтов в Екатеринбурге

Интриги на праймериз ЕР добавили сын депутата Госдумы и помощник бизнесмена

01 мая 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Антимэрская коалиция делает ставку на то, что Евгений Куйвашев якобы не против соперничества в рамках предварительного голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На праймериз «Единой России» в Екатеринбурге будет как минимум восемь конфликтных округов — где промэрские кандидаты, предварительно одобренные губернатором Евгением Куйвашевым, столкнутся с политиками, поддержанными миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») и доверенным политтехнологом Куйвашева Ринатом Хазеевым. На это указывает список фамилий, еще не опубликованный на сайте ЕР, но оказавшийся в распоряжении URA.RU. Большой спор вокруг списков кандидатов-одномандатников разворачивается с начала апреля. Куйвашев на глазах у Кочеткова, Хазеева и вице-губернатора Олега Чемезова отчитал мэра Алексея Орлова, с октября 2022-го формировавшего первоначальный вариант. Основная претензия была в том, что Орлов не учел интересы Кочеткова, владеющего самой большой фракцией в действующем созыве думы, а потому при реализации его предложений возможен публичный скандал. Весь апрель Алексея Орлова считали проигравшим, но расклад внезапно поменялся Фото: Московец Илья © URA.RU Новый вариант списка Куйвашев поручил сформировать Хазееву, который вместе с Кочетковым и указал на ошибки горадминистрации. Но за последующие две недели крупный бизнес, договорившийся с Орловым, когда у него еще были такие полномочия, отказался снимать своих кандидатов в пользу Кочеткова. А сам Орлов якобы добился аудиенции, чтобы убедить шефа в сбалансированности своего списка. В итоге вечером 21 апреля Куйвашев утвердил вариант, почти идентичный первоначальной версии от мэра. Единственное, что поменял губернатор: по округу №20 согласован не депутат Алексей Мещеряков (команда депутата Алексея Вихарева), а его коллега Владимир Стругов, лояльный Кочеткову. Помимо Стругова, бизнесмена в списке представляют глава думы Игорь Володин и депутат Виталий Чачин (на его место «Ренова» лоббировала директора гимназии №5 Галину Панькову). Игорь Володин постарается удержать контроль над Орджоникидзевским районом, где у него высокая поддержка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отзывать других своих кандидатов, которых Куйвашеву предложил Хазеев, команда Кочеткова не стала. Наиболее ожесточенная борьба ожидается в Орджоникидзевском районе. В округе №16 против юриста из РМК Алексея Шестакова Володин выдвинул Светлану Даниленко — руководителя районного профсоюза педагогов. В округе №17 Хазеев предлагал поддержать Эдуарда Мансурова, публичного представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». Но, как и просила мэрия, админресурс получил глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников. А против Мансурова мэрия вместе с руководством реготделения ЕР провела операцию: в сети появился ролик с архивными материалами, на котором экс-депутат (тогда — член КПРФ) критикует власть. В начале мая оргкомитет праймериз рассмотрит, не являются ли действия Мансурова дискредитирующими, и, если решит, что да, — Мансурова дисквалифицируют. На фоне этого помощник Володина Евгений Суханов, по данным агентства, перерегистрировался из округа №20, где и так идет Стругов, в округ №17. А в округе №19 против основного оппонента Володина в думе Алексея Вихарева идет депутат Тимофей Жуков, недавно вернувшийся из зоны спецоперации РФ на Украине. Хотя ему уже гарантировано проходное место в общегородском списке. Новость по теме Вице-губернатор спас трех депутатов из «черного списка» Куйвашева В Кировском районе конфликтная конфигурация формируется в округе №10. Против чиновника мэрии Артура Зиганшина внезапно выдвинулся Прохор Чепиков — сын депутата Госдумы Сергея Чепикова, имеющего историю отношений с Кочетковым. Источник URA.RU, погруженный в переговоры о кампании, заявил, что это простое желание парня попробовать себя в политике, и ни с одной из сторон оно не обсуждалось. В Кировском округе №11 команда Кочеткова поддержит экс-чиновника Сергея Горнушкина, покинувшего мэрию в 2021 году. Основным кандидатом там является депутат Владимир Крицкий — гендиректор уральского дивизиона застройщика «ЛСР». Округа, где ожидаются конфликты, отмечены красным. Пока средний уровень угрозы для власти — в округе №10 Инфографика: Александр Антипов / URA.RU Одна из неожиданностей одобренного Куйвашевым списка — наличие в нем депутата от КПРФ Виктора Сомикова, протеже девелопера Андрея Гавриловского. По неизвестной причине ему ради поддержки от властей не придется участвовать в праймериз. Своего «сильного» кандидата в Чкаловском округе №24 у «Единой России», по замыслу мэрии, не будет. Однако в последний момент на предварительное голосование заявился Анатолий Шарапов-младший — сын близкого к Кочеткову советника губернатора, которого, по слухам, долго уговаривали, чтобы он сам оппонировал Сомикову. Интрига разворачивается и вокруг другого Чкаловского округа — №21. Хазеев и Кочетков продвигают там депутата Андрея Пирожкова, мэрия через вице-губернатора Олега Чемезова согласовала Марию Харитонову, главврача областной стоматологии. Будет ли мэрия добиваться снятия Андрея Станкевича с праймериз, пока неясно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За несколько часов до закрытия регистрации в 21-м округе появился третий интересант — Андрей Станкевич, вице-президент AVS Group Валерия Савельева. Говорят, это следствие неразберихи, возникшей из-за отказа директора завода «СМАК» Владилена Фуфарова участвовать в кампании. «Фуфарова поддерживала мэрия, и, когда он снялся, Станкевич, видимо, подумал, что место освободилось», — предположил знакомый чиновник. В Верх-Исетском округе №4, где Куйвашев поддержал директора школы, депутата Татьяну Вяткину, команда Кочеткова поведет Иру Овчинникову, лидера думской фракции «Единой России». В округе №5 — депутата Антона Швалева. Его соперник с админресурсом — сотрудник УГМК Алексей Смирнов. Со многими представителями антимэрского пула, по данным URA.RU, уже работают политтехнологи от Максима Минеева, приглашенного в Екатеринбург еще в феврале. Уже тогда было понятно, что Орлов попытается минимизировать влияние Кочеткова на следующий думский созыв. По распространенной версии, по итогам выборов он попробует получить до трети голосов (12). Поэтому кандидаты, проигравшие на праймериз ЕР, впоследствии будут выдвинуты от другой партии — скорее всего, «Справедливой России». Переговоры с ней продолжаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На праймериз «Единой России» в Екатеринбурге будет как минимум восемь конфликтных округов — где промэрские кандидаты, предварительно одобренные губернатором Евгением Куйвашевым, столкнутся с политиками, поддержанными миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив») и доверенным политтехнологом Куйвашева Ринатом Хазеевым. На это указывает список фамилий, еще не опубликованный на сайте ЕР, но оказавшийся в распоряжении URA.RU. Большой спор вокруг списков кандидатов-одномандатников разворачивается с начала апреля. Куйвашев на глазах у Кочеткова, Хазеева и вице-губернатора Олега Чемезова отчитал мэра Алексея Орлова, с октября 2022-го формировавшего первоначальный вариант. Основная претензия была в том, что Орлов не учел интересы Кочеткова, владеющего самой большой фракцией в действующем созыве думы, а потому при реализации его предложений возможен публичный скандал. Новый вариант списка Куйвашев поручил сформировать Хазееву, который вместе с Кочетковым и указал на ошибки горадминистрации. Но за последующие две недели крупный бизнес, договорившийся с Орловым, когда у него еще были такие полномочия, отказался снимать своих кандидатов в пользу Кочеткова. А сам Орлов якобы добился аудиенции, чтобы убедить шефа в сбалансированности своего списка. В итоге вечером 21 апреля Куйвашев утвердил вариант, почти идентичный первоначальной версии от мэра. Единственное, что поменял губернатор: по округу №20 согласован не депутат Алексей Мещеряков (команда депутата Алексея Вихарева), а его коллега Владимир Стругов, лояльный Кочеткову. Помимо Стругова, бизнесмена в списке представляют глава думы Игорь Володин и депутат Виталий Чачин (на его место «Ренова» лоббировала директора гимназии №5 Галину Панькову). Отзывать других своих кандидатов, которых Куйвашеву предложил Хазеев, команда Кочеткова не стала. Наиболее ожесточенная борьба ожидается в Орджоникидзевском районе. В округе №16 против юриста из РМК Алексея Шестакова Володин выдвинул Светлану Даниленко — руководителя районного профсоюза педагогов. В округе №17 Хазеев предлагал поддержать Эдуарда Мансурова, публичного представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». Но, как и просила мэрия, админресурс получил глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников. А против Мансурова мэрия вместе с руководством реготделения ЕР провела операцию: в сети появился ролик с архивными материалами, на котором экс-депутат (тогда — член КПРФ) критикует власть. В начале мая оргкомитет праймериз рассмотрит, не являются ли действия Мансурова дискредитирующими, и, если решит, что да, — Мансурова дисквалифицируют. На фоне этого помощник Володина Евгений Суханов, по данным агентства, перерегистрировался из округа №20, где и так идет Стругов, в округ №17. А в округе №19 против основного оппонента Володина в думе Алексея Вихарева идет депутат Тимофей Жуков, недавно вернувшийся из зоны спецоперации РФ на Украине. Хотя ему уже гарантировано проходное место в общегородском списке. В Кировском районе конфликтная конфигурация формируется в округе №10. Против чиновника мэрии Артура Зиганшина внезапно выдвинулся Прохор Чепиков — сын депутата Госдумы Сергея Чепикова, имеющего историю отношений с Кочетковым. Источник URA.RU, погруженный в переговоры о кампании, заявил, что это простое желание парня попробовать себя в политике, и ни с одной из сторон оно не обсуждалось. В Кировском округе №11 команда Кочеткова поддержит экс-чиновника Сергея Горнушкина, покинувшего мэрию в 2021 году. Основным кандидатом там является депутат Владимир Крицкий — гендиректор уральского дивизиона застройщика «ЛСР». Одна из неожиданностей одобренного Куйвашевым списка — наличие в нем депутата от КПРФ Виктора Сомикова, протеже девелопера Андрея Гавриловского. По неизвестной причине ему ради поддержки от властей не придется участвовать в праймериз. Своего «сильного» кандидата в Чкаловском округе №24 у «Единой России», по замыслу мэрии, не будет. Однако в последний момент на предварительное голосование заявился Анатолий Шарапов-младший — сын близкого к Кочеткову советника губернатора, которого, по слухам, долго уговаривали, чтобы он сам оппонировал Сомикову. Интрига разворачивается и вокруг другого Чкаловского округа — №21. Хазеев и Кочетков продвигают там депутата Андрея Пирожкова, мэрия через вице-губернатора Олега Чемезова согласовала Марию Харитонову, главврача областной стоматологии. За несколько часов до закрытия регистрации в 21-м округе появился третий интересант — Андрей Станкевич, вице-президент AVS Group Валерия Савельева. Говорят, это следствие неразберихи, возникшей из-за отказа директора завода «СМАК» Владилена Фуфарова участвовать в кампании. «Фуфарова поддерживала мэрия, и, когда он снялся, Станкевич, видимо, подумал, что место освободилось», — предположил знакомый чиновник. В Верх-Исетском округе №4, где Куйвашев поддержал директора школы, депутата Татьяну Вяткину, команда Кочеткова поведет Иру Овчинникову, лидера думской фракции «Единой России». В округе №5 — депутата Антона Швалева. Его соперник с админресурсом — сотрудник УГМК Алексей Смирнов. Со многими представителями антимэрского пула, по данным URA.RU, уже работают политтехнологи от Максима Минеева, приглашенного в Екатеринбург еще в феврале. Уже тогда было понятно, что Орлов попытается минимизировать влияние Кочеткова на следующий думский созыв. По распространенной версии, по итогам выборов он попробует получить до трети голосов (12). Поэтому кандидаты, проигравшие на праймериз ЕР, впоследствии будут выдвинуты от другой партии — скорее всего, «Справедливой России». Переговоры с ней продолжаются.