Установку стелы «Пермь — Город трудовой доблести» частично оплатят предприятия

Власти Пермского края нашли деньги на установку стелы «Пермь — Город трудовой доблести». Частично проект, который планируется завершить осенью, профинансируют промышленные предприятия региона. Об этом губернатору Дмитрий Махонину доложил вице-премьер Андрей Алякринский.
«Финансовые вопросы по установке стелы решены. Кроме того, будут привлечены внебюджетные источники. С такой инициативой уже вышло несколько предприятий Прикамья», — сообщается на сайте регионального кабмина.
По словам Алякринского, стелу установят в рамках масштабных работ по благоустройству площади Карла Маркса. В планах властей обновить фасады зданий на площади, а также отремонтировать проезжую часть.
Как рассказывало URA.RU, 28 апреля на заседании оргкомитета «Победа» Махонин раскритиковал бездействие мэрии Перми в плане установки памятной стелы. Он обещал взять все работы на уровень края и поручил министрам решить проблему. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент РФ Владимир Путин еще в 2020 году, однако у мэрии не нашлось средств на установки стелы в честь этого.
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