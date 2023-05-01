Установку стелы «Пермь — Город трудовой доблести» частично оплатят предприятия

02 мая 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Андрей Алякринский обещает поставить стелу «Пермь — Город трудовой доблести» осенью Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти Пермского края нашли деньги на установку стелы «Пермь — Город трудовой доблести». Частично проект, который планируется завершить осенью, профинансируют промышленные предприятия региона. Об этом губернатору Дмитрий Махонину доложил вице-премьер Андрей Алякринский. «Финансовые вопросы по установке стелы решены. Кроме того, будут привлечены внебюджетные источники. С такой инициативой уже вышло несколько предприятий Прикамья», — сообщается на сайте регионального кабмина. По словам Алякринского, стелу установят в рамках масштабных работ по благоустройству площади Карла Маркса. В планах властей обновить фасады зданий на площади, а также отремонтировать проезжую часть. Как рассказывало URA.RU, 28 апреля на заседании оргкомитета «Победа» Махонин раскритиковал бездействие мэрии Перми в плане установки памятной стелы. Он обещал взять все работы на уровень края и поручил министрам решить проблему. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент РФ Владимир Путин еще в 2020 году, однако у мэрии не нашлось средств на установки стелы в честь этого.

Власти Пермского края нашли деньги на установку стелы «Пермь — Город трудовой доблести». Частично проект, который планируется завершить осенью, профинансируют промышленные предприятия региона. Об этом губернатору Дмитрий Махонину доложил вице-премьер Андрей Алякринский. «Финансовые вопросы по установке стелы решены. Кроме того, будут привлечены внебюджетные источники. С такой инициативой уже вышло несколько предприятий Прикамья», — сообщается на сайте регионального кабмина. По словам Алякринского, стелу установят в рамках масштабных работ по благоустройству площади Карла Маркса. В планах властей обновить фасады зданий на площади, а также отремонтировать проезжую часть. Как рассказывало URA.RU, 28 апреля на заседании оргкомитета «Победа» Махонин раскритиковал бездействие мэрии Перми в плане установки памятной стелы. Он обещал взять все работы на уровень края и поручил министрам решить проблему. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент РФ Владимир Путин еще в 2020 году, однако у мэрии не нашлось средств на установки стелы в честь этого.