01 мая 2023

Установку стелы «Пермь — Город трудовой доблести» частично оплатят предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, алякринский андрей
Вице-премьер Андрей Алякринский обещает поставить стелу «Пермь — Город трудовой доблести» осенью Фото:

Власти Пермского края нашли деньги на установку стелы «Пермь — Город трудовой доблести». Частично проект, который планируется завершить осенью, профинансируют промышленные предприятия региона. Об этом губернатору Дмитрий Махонину доложил вице-премьер Андрей Алякринский.

«Финансовые вопросы по установке стелы решены. Кроме того, будут привлечены внебюджетные источники. С такой инициативой уже вышло несколько предприятий Прикамья», — сообщается на сайте регионального кабмина.

По словам Алякринского, стелу установят в рамках масштабных работ по благоустройству площади Карла Маркса. В планах властей обновить фасады зданий на площади, а также отремонтировать проезжую часть.

Как рассказывало URA.RU, 28 апреля на заседании оргкомитета «Победа» Махонин раскритиковал бездействие мэрии Перми в плане установки памятной стелы. Он обещал взять все работы на уровень края и поручил министрам решить проблему. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент РФ Владимир Путин еще в 2020 году, однако у мэрии не нашлось средств на установки стелы в честь этого.

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Власти Пермского края нашли деньги на установку стелы «Пермь — Город трудовой доблести». Частично проект, который планируется завершить осенью, профинансируют промышленные предприятия региона. Об этом губернатору Дмитрий Махонину доложил вице-премьер Андрей Алякринский. «Финансовые вопросы по установке стелы решены. Кроме того, будут привлечены внебюджетные источники. С такой инициативой уже вышло несколько предприятий Прикамья», — сообщается на сайте регионального кабмина. По словам Алякринского, стелу установят в рамках масштабных работ по благоустройству площади Карла Маркса. В планах властей обновить фасады зданий на площади, а также отремонтировать проезжую часть. Как рассказывало URA.RU, 28 апреля на заседании оргкомитета «Победа» Махонин раскритиковал бездействие мэрии Перми в плане установки памятной стелы. Он обещал взять все работы на уровень края и поручил министрам решить проблему. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент РФ Владимир Путин еще в 2020 году, однако у мэрии не нашлось средств на установки стелы в честь этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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