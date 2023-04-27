27 апреля 2023

Губернатор Махонин раскритиковал мэра Перми за неправильные приоритеты

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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поручил правительству найти деньги на стелу «Город трудовой доблести» Фото:

На заседании регионального оргкомитета «Победа» его члены подняли вопрос об установке стелы в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». Пермь получила его в 2020 году, а стелы до сих пор нет, заявил председатель Совета ветеранов «Пермских моторов» Рашид Дзундза и попросил помощи у губернатора Дмитрия Махонина. В ответ глава региона поручил правительству решить вопрос с финансированием установки знака, но при этом раскритиковал мэрию Перми.

«Вопрос актуальный. Пора уже увидеть эту стелу. Мне казалось, что вопросы финансирования решены, но получаю информацию о нехватке денег. Какие-то „ракушки“ ставим, а найти деньги на стелу не можем. Готовы все финансовые обязательства взять на себя. Вопрос вы правильно подняли — „ракушка“ или стела важнее — наверно стела», — заявил Махонин. Он поручил правительству изыскать средства на установку и доложить о результатах в понедельник.

Об новом арт-объекте «Доисторическая ракушка» на месте снесенных киосков напротив ЦУМа в центре Перми в январе объявил мэр Алексей Демкин. Сам объект, а также работы по благоустройству территории рядом с ним оценили в 18,6 млн рублей. При этом Демкин заявлял, что «Ракушку» поставят на спонсорские деньги. Вопрос о стеле «Город трудовой доблести» поднимали 25 апреля и на заседании пермской думы. Тогда мэр сообщил, что в бюджете города денег нет, поэтому за помощью обратились в краевое правительство.

Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент РФ Владимир Путин в 2020 году. В связи с этим власти заявили, что будет установлена стела с изображением герба города и текстом Указа президента, создан «Маршрут трудовой доблести» и заложена плита на Аллее Доблести и Славы на городской эспланаде.

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На заседании регионального оргкомитета «Победа» его члены подняли вопрос об установке стелы в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». Пермь получила его в 2020 году, а стелы до сих пор нет, заявил председатель Совета ветеранов «Пермских моторов» Рашид Дзундза и попросил помощи у губернатора Дмитрия Махонина. В ответ глава региона поручил правительству решить вопрос с финансированием установки знака, но при этом раскритиковал мэрию Перми. «Вопрос актуальный. Пора уже увидеть эту стелу. Мне казалось, что вопросы финансирования решены, но получаю информацию о нехватке денег. Какие-то „ракушки“ ставим, а найти деньги на стелу не можем. Готовы все финансовые обязательства взять на себя. Вопрос вы правильно подняли — „ракушка“ или стела важнее — наверно стела», — заявил Махонин. Он поручил правительству изыскать средства на установку и доложить о результатах в понедельник. Об новом арт-объекте «Доисторическая ракушка» на месте снесенных киосков напротив ЦУМа в центре Перми в январе объявил мэр Алексей Демкин. Сам объект, а также работы по благоустройству территории рядом с ним оценили в 18,6 млн рублей. При этом Демкин заявлял, что «Ракушку» поставят на спонсорские деньги. Вопрос о стеле «Город трудовой доблести» поднимали 25 апреля и на заседании пермской думы. Тогда мэр сообщил, что в бюджете города денег нет, поэтому за помощью обратились в краевое правительство. Звание «Город трудовой доблести» Перми присвоил президент РФ Владимир Путин в 2020 году. В связи с этим власти заявили, что будет установлена стела с изображением герба города и текстом Указа президента, создан «Маршрут трудовой доблести» и заложена плита на Аллее Доблести и Славы на городской эспланаде.
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