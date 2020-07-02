Перми присвоено звание «Город трудовой доблести». Об этом на заседании Российского оргкомитета «Победа» заявил президент России Владимир Путин.
«Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — сообщил глава государства. Закон о почетном звании «Город трудовой доблести» принят Госдумой в феврале. 3 марта документ подписал Владимир Путин.
«Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами гордится и вся страна», — отреагировал глава Пермского края Дмитрия Махонин. В пресс-службе губернатора отметили, что почти 158 тыс. жителей региона поддержали инициативу.
В честь присуждения звания в Перми решено установить стелу с изображением герба города. На ней также будет размещен текст указа президента. Кроме того, будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.
О том, что 20 российских муниципалитетов оказались в списке претендентов на звание, URA.RU стало известно две недели назад. В списке, который оказался в распоряжении агентства, находилась и столица Пермского края. Кроме Перми, особый статус присвоен Челябинску, Магнитогорску, Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и другим городам. По замыслу, звание присваивается городам, которые внесли существенный вклад в обеспечение военных действий для победы в Великой Отечественной войне.
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