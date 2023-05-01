01 мая 2023

Один из самых известных тюменских оппозиционеров вышел из КПРФ. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по социальной политике. Тюмень, казанцева тамара, юхневич юрий
Юрий Юхневич (справа) вышел из КПРФ из-за политики партии на «омоложение» Фото:

Один из самых известных тюменских оппозиционеров Юрий Юхневич обиделся на КПРФ и вышел из партии. Коммунисты, действуя на «омоложение» своих рядов, назначили на руководство Тобольским отделением 23-летнего Артема Куцуна, оскорбив тем самым бывшего руководителя, 42-летнего Юрия Юхневича. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Он обиделся на секретаря обкома Казанцеву за это решение, которое было принято на очередной отчетно-выборной конференции. После этого написал заявление о выходе из партии», — поделился источник агентства.

Агентство связалось с лидером тюменских коммунистов Тамарой Казанцевой. Она подтвердила информацию.

Юрий Юхневич руководил тобольским горкомом партии более 10 лет. Он был депутатом Тюменской облдумы, но не смог избраться повторно из-за обвинений в распространении экстремистских материалов. Юхневич опубликовал на своей странице видео Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

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Один из самых известных тюменских оппозиционеров Юрий Юхневич обиделся на КПРФ и вышел из партии. Коммунисты, действуя на «омоложение» своих рядов, назначили на руководство Тобольским отделением 23-летнего Артема Куцуна, оскорбив тем самым бывшего руководителя, 42-летнего Юрия Юхневича. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Он обиделся на секретаря обкома Казанцеву за это решение, которое было принято на очередной отчетно-выборной конференции. После этого написал заявление о выходе из партии», — поделился источник агентства. Агентство связалось с лидером тюменских коммунистов Тамарой Казанцевой. Она подтвердила информацию. Юрий Юхневич руководил тобольским горкомом партии более 10 лет. Он был депутатом Тюменской облдумы, но не смог избраться повторно из-за обвинений в распространении экстремистских материалов. Юхневич опубликовал на своей странице видео Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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