Юрий Юхневич (справа) вышел из КПРФ из-за политики партии на «омоложение» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Один из самых известных тюменских оппозиционеров Юрий Юхневич обиделся на КПРФ и вышел из партии. Коммунисты, действуя на «омоложение» своих рядов, назначили на руководство Тобольским отделением 23-летнего Артема Куцуна, оскорбив тем самым бывшего руководителя, 42-летнего Юрия Юхневича. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Он обиделся на секретаря обкома Казанцеву за это решение, которое было принято на очередной отчетно-выборной конференции. После этого написал заявление о выходе из партии», — поделился источник агентства.

Агентство связалось с лидером тюменских коммунистов Тамарой Казанцевой. Она подтвердила информацию.

Юрий Юхневич руководил тобольским горкомом партии более 10 лет. Он был депутатом Тюменской облдумы, но не смог избраться повторно из-за обвинений в распространении экстремистских материалов. Юхневич опубликовал на своей странице видео Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).