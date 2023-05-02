В челябинском молоке нашли антибиотик

В молоке крупнейшего производителя региона нашли антибиотик «Линкомицин» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В молоке крупнейшего предприятия Челябинской области нашли антибиотик. О том, что «Линкомицин» обнаружили в пробах молока из психоневрологического интерната, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Пробы были отобраны в поставках психоневрологическому интернату Челябинской области. В молоке обнаружен „Линкомицин“. Производитель — известный и крупнейший молокопереработчик региона», — сообщили URA.RU в ведомстве.

С 27 апреля декларацию на пастеризованное молоко признали недействительной. Ограничение на продукт продлится до 26 марта 2026 года. Ответственному ветеринару на три месяца закрыли доступ к оформлению электронных документов в «Ветис.Паспорт».

В марте ведомство приостановило декларации еще на девять продуктов производителя. Среди них творог от 0 до 18% жирности, кефир от 1 до 3,2%, сметана от 15 до 25%, различное молоко до 4,2%, топленое и крестьянское сливочное масло. В твороге нашли растительные жиры, а остальная продукция проверялась в лабораториях не в полном объеме.