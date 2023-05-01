01 мая 2023

Тюменские власти раскрыли даты отключения отопления

В Тюмени отопительный сезон закончится 3 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи, отключение отопления
Отопительный сезон в Тюмени закончится 3 мая Фото:

В Тюмени отопительный сезон закончится 3 мая. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Такое решение было принято на заседании коллегии.

«С 3 мая, то есть завтра, начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и прочих потребителей. Соответствующее постановление принято на сегодняшней коллегии, все управляющие организации будут об этом проинформированы», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

На заседании также рассмотрели подготовку к следующему отопительному сезону. Как сообщил мэр Тюмени, в 2023 году запланированы реконструкция трех муниципальных котельных, замена 13,9 километров теплоснабжения и строительство новых сетей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени отопительный сезон закончится 3 мая. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Такое решение было принято на заседании коллегии. «С 3 мая, то есть завтра, начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и прочих потребителей. Соответствующее постановление принято на сегодняшней коллегии, все управляющие организации будут об этом проинформированы», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. На заседании также рассмотрели подготовку к следующему отопительному сезону. Как сообщил мэр Тюмени, в 2023 году запланированы реконструкция трех муниципальных котельных, замена 13,9 километров теплоснабжения и строительство новых сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...