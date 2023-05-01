Тюменские власти раскрыли даты отключения отопления

В Тюмени отопительный сезон закончится 3 мая

Отопительный сезон в Тюмени закончится 3 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени отопительный сезон закончится 3 мая. Об этом сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Такое решение было принято на заседании коллегии.

«С 3 мая, то есть завтра, начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и прочих потребителей. Соответствующее постановление принято на сегодняшней коллегии, все управляющие организации будут об этом проинформированы», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

На заседании также рассмотрели подготовку к следующему отопительному сезону. Как сообщил мэр Тюмени, в 2023 году запланированы реконструкция трех муниципальных котельных, замена 13,9 километров теплоснабжения и строительство новых сетей.