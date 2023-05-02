Умер руководитель компании «Ресурс» и основатель бренда «Увелка» Владимир Зяблин Фото: Илья Московец © URA.RU

Умер основатель бренда круп «Увелка» (Увельский район, Челябинская область), известного на всю Россию и за рубежом, Владимир Зяблин. О том, что агроном скончался на 66-м году жизни, сообщили в минсельхозе региона.

«Владимир Зяблин, руководитель ООО „Ресурс“ и создатель торговой марки „Увелка“, скончался на 66-м году жизни. Прощание состоится 4 мая в 10:00 в доме культуры „Горняк“ поселка Увельский», — сообщили в минсельхозе.

Зяблин основал «Увелку» в 1992 году. В ассортименте предприятия была только гречка, фасованная в 50-киллограмовые мешки. «Увелка» компании «Ресурс» стала лидером переработки зерновых продуктов в России. В 2021 году под руководством Зяблина «Ресурс» открыл производственно-логистический комплекс.