Умер создатель продуктового челябинского бренда. Фото

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Умер руководитель компании «Ресурс» и основатель бренда «Увелка» Владимир Зяблин Фото:

Умер основатель бренда круп «Увелка» (Увельский район, Челябинская область), известного на всю Россию и за рубежом, Владимир Зяблин. О том, что агроном скончался на 66-м году жизни, сообщили в минсельхозе региона.

«Владимир Зяблин, руководитель ООО „Ресурс“ и создатель торговой марки „Увелка“, скончался на 66-м году жизни. Прощание состоится 4 мая в 10:00 в доме культуры „Горняк“ поселка Увельский», — сообщили в минсельхозе.

Зяблин основал «Увелку» в 1992 году. В ассортименте предприятия была только гречка, фасованная в 50-киллограмовые мешки. «Увелка» компании «Ресурс» стала лидером переработки зерновых продуктов в России. В 2021 году под руководством Зяблина «Ресурс» открыл производственно-логистический комплекс.

Прощание с Владимиром Зяблиным состоится 4 мая в доме культуры «Горняк»
Прощание с Владимиром Зяблиным состоится 4 мая в доме культуры «Горняк»

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Умер основатель бренда круп «Увелка» (Увельский район, Челябинская область), известного на всю Россию и за рубежом, Владимир Зяблин. О том, что агроном скончался на 66-м году жизни, сообщили в минсельхозе региона. «Владимир Зяблин, руководитель ООО „Ресурс“ и создатель торговой марки „Увелка“, скончался на 66-м году жизни. Прощание состоится 4 мая в 10:00 в доме культуры „Горняк“ поселка Увельский», — сообщили в минсельхозе. Зяблин основал «Увелку» в 1992 году. В ассортименте предприятия была только гречка, фасованная в 50-киллограмовые мешки. «Увелка» компании «Ресурс» стала лидером переработки зерновых продуктов в России. В 2021 году под руководством Зяблина «Ресурс» открыл производственно-логистический комплекс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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