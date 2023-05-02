В Госдуму внесли закон о выплатах воспитателям погибших бойцов СВО

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень людей, которые могут получить выплаты за погибшего бойца в ходе спецоперации. Эти люди, которые воспитывали погибшего бойца: старшие братья и сестры, бабушки, дедушки и другие причастные. Об этом написал глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.
«Законопроект позволит фактическим воспитателям [старшим братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам] получить выплаты по обязательному государственному страхованию», —
Он подчеркнул, что подобная норма действует с 14 июля 2022 года и затрагивает близких родственников участников СВО. Но инициатива не затрагивает родственников, которые потеряли своего близкого до 14 июля. Турчак выразил надежду, что в Госдуме быстро рассмотрят данную инициативу.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Государство оказывает всевозможную поддержку участникам операции, а также их родственникам. К примеру, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о выравнивании условий поддержки для всех участников спецоперации. Также для участников СВО организована программа бесплатного переобучения, сообщает РАПСИ.
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