В Госдуму внесли закон о выплатах воспитателям погибших бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск
Рабочая группа по вопросам СВО расширяет список людей, которые получат государственную поддержку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень людей, которые могут получить выплаты за погибшего бойца в ходе спецоперации. Эти люди, которые воспитывали погибшего бойца: старшие братья и сестры, бабушки, дедушки и другие причастные. Об этом написал глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

«Законопроект позволит фактическим воспитателям [старшим братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам] получить выплаты по обязательному государственному страхованию», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что подобная норма действует с 14 июля 2022 года и затрагивает близких родственников участников СВО. Но инициатива не затрагивает родственников, которые потеряли своего близкого до 14 июля. Турчак выразил надежду, что в Госдуме быстро рассмотрят данную инициативу.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Государство оказывает всевозможную поддержку участникам операции, а также их родственникам. К примеру, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о выравнивании условий поддержки для всех участников спецоперации. Также для участников СВО организована программа бесплатного переобучения, сообщает РАПСИ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень людей, которые могут получить выплаты за погибшего бойца в ходе спецоперации. Эти люди, которые воспитывали погибшего бойца: старшие братья и сестры, бабушки, дедушки и другие причастные. Об этом написал глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. «Законопроект позволит фактическим воспитателям [старшим братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам] получить выплаты по обязательному государственному страхованию», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что подобная норма действует с 14 июля 2022 года и затрагивает близких родственников участников СВО. Но инициатива не затрагивает родственников, которые потеряли своего близкого до 14 июля. Турчак выразил надежду, что в Госдуме быстро рассмотрят данную инициативу. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Государство оказывает всевозможную поддержку участникам операции, а также их родственникам. К примеру, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о выравнивании условий поддержки для всех участников спецоперации. Также для участников СВО организована программа бесплатного переобучения, сообщает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...