Мэр Екатеринбурга назвал дату отключения отопления

В Екатеринбурге этап отключения отопление в домах стартует с 3 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов подписал постановление о прекращении подачи тепла в домах города Фото:

В Екатеринбурге начинается поэтапное отключение тепла в домах. Соответсвующее постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Согласно документу, прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий начнется с 3 мая.

Постановление также предписывает прекратить подачу отопления в здания объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений. При этом коммунальщикам рекомендовано провести летом гидравлические испытания теплосетей.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в жилых домах Екатеринбурга начали отключать отопление с 11 мая. В последнюю очередь отопление перестали подавать в дома ветеранов (инвалидов).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге начинается поэтапное отключение тепла в домах. Соответсвующее постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Согласно документу, прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий начнется с 3 мая. Постановление также предписывает прекратить подачу отопления в здания объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений. При этом коммунальщикам рекомендовано провести летом гидравлические испытания теплосетей. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в жилых домах Екатеринбурга начали отключать отопление с 11 мая. В последнюю очередь отопление перестали подавать в дома ветеранов (инвалидов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...