Мэр Екатеринбурга назвал дату отключения отопления

В Екатеринбурге начинается поэтапное отключение тепла в домах. Соответсвующее постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Согласно документу, прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий начнется с 3 мая.
Постановление также предписывает прекратить подачу отопления в здания объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений. При этом коммунальщикам рекомендовано провести летом гидравлические испытания теплосетей.
Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в жилых домах Екатеринбурга начали отключать отопление с 11 мая. В последнюю очередь отопление перестали подавать в дома ветеранов (инвалидов).
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