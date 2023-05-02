Мэр Екатеринбурга назвал дату отключения отопления

В Екатеринбурге этап отключения отопление в домах стартует с 3 мая

02 мая 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов подписал постановление о прекращении подачи тепла в домах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начинается поэтапное отключение тепла в домах. Соответсвующее постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Согласно документу, прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий начнется с 3 мая. Постановление также предписывает прекратить подачу отопления в здания объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений. При этом коммунальщикам рекомендовано провести летом гидравлические испытания теплосетей. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в жилых домах Екатеринбурга начали отключать отопление с 11 мая. В последнюю очередь отопление перестали подавать в дома ветеранов (инвалидов).

В Екатеринбурге начинается поэтапное отключение тепла в домах. Соответсвующее постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов. Согласно документу, прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и общественных зданий начнется с 3 мая. Постановление также предписывает прекратить подачу отопления в здания объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений. При этом коммунальщикам рекомендовано провести летом гидравлические испытания теплосетей. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в жилых домах Екатеринбурга начали отключать отопление с 11 мая. В последнюю очередь отопление перестали подавать в дома ветеранов (инвалидов).