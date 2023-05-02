Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса

03 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Джо Байден постарается отвлечь мировую общественность от нависших экономических проблем Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден оказывается загнанным в угол из-за того, что в июне Министерство финансов страны не сможет полностью обслуживать государственный долг. В связи с этим глава Белого дома может обострить конфликт в зоне Тайваня, чтобы продавить решение по повышению верхнего предела госдолга. Об этом URA.RU рассказал преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Со стороны КНР нет никаких признаков, что они намерены предпринимать действия против Тайваня. Соединенные Штаты необычно проявляют активность даже не в том, что они там находятся, как это было не раз, хотя впервые за много лет туда пришли подводные лодки в район Тайваня. Но дело в том, как они это подали. Они это прям так назвали, что смысл в только что состоявшихся учений заключается в том, чтобы защитить Тайвань от КНР. Они выдумали проблему и намерены сами решать. Таким образом они отреагируют, если более двух недель не поднимут потолок госдолга», — сказал Владислав Гинько. Именно такой план выработал американский лидер, считает собеседник агентства. «Этот ход связан с политической ситуацией, которая заключается в том, что Байден оказывается загнанным в угол. Ему нужен какой-то нестандартный шаг, который отвлечет внимание и американской общественности, и мирового инвестиционного сообщества от того, что происходит», — добавил эксперт. По словам экономиста, Вашингтон постоянно сталкивается с подобными проблемами, но сейчас процесс может пойти по иному сценарию. «Соединенные Штаты неоднократно с такими вещами сталкиваются. Достигает определенного потолка сумма, которую может занять государство, дальше нужно получить разрешение на повышение верхнего предела. Обычно, в предыдущие годы, когда такая история возникает, все заканчивается тем, что планка повышается», — отметил Гинько. «Бюджет Соединенных Штатов хронически дефицитный. Доходов в него поступает явно меньше, чем расходы идут. Обязательно нужно занимать, и нужно это делать с помощью облигаций, которые выпускает казначейство США. Предыдущий опыт говорил, что это все разрешается, планка поднимается. Но важен исторический контекст сегодняшнего дня. Он заключается в том, что и Минфин США, и МФВ, и различные организации, аналитики говорят о том, что роль доллара падает», — заключил собеседник агентства. Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила, что уже 1 июня ведомство может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг. Она призвала Конгресс повысить долговой лимит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден оказывается загнанным в угол из-за того, что в июне Министерство финансов страны не сможет полностью обслуживать государственный долг. В связи с этим глава Белого дома может обострить конфликт в зоне Тайваня, чтобы продавить решение по повышению верхнего предела госдолга. Об этом URA.RU рассказал преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Со стороны КНР нет никаких признаков, что они намерены предпринимать действия против Тайваня. Соединенные Штаты необычно проявляют активность даже не в том, что они там находятся, как это было не раз, хотя впервые за много лет туда пришли подводные лодки в район Тайваня. Но дело в том, как они это подали. Они это прям так назвали, что смысл в только что состоявшихся учений заключается в том, чтобы защитить Тайвань от КНР. Они выдумали проблему и намерены сами решать. Таким образом они отреагируют, если более двух недель не поднимут потолок госдолга», — сказал Владислав Гинько. Именно такой план выработал американский лидер, считает собеседник агентства. «Этот ход связан с политической ситуацией, которая заключается в том, что Байден оказывается загнанным в угол. Ему нужен какой-то нестандартный шаг, который отвлечет внимание и американской общественности, и мирового инвестиционного сообщества от того, что происходит», — добавил эксперт. По словам экономиста, Вашингтон постоянно сталкивается с подобными проблемами, но сейчас процесс может пойти по иному сценарию. «Соединенные Штаты неоднократно с такими вещами сталкиваются. Достигает определенного потолка сумма, которую может занять государство, дальше нужно получить разрешение на повышение верхнего предела. Обычно, в предыдущие годы, когда такая история возникает, все заканчивается тем, что планка повышается», — отметил Гинько. «Бюджет Соединенных Штатов хронически дефицитный. Доходов в него поступает явно меньше, чем расходы идут. Обязательно нужно занимать, и нужно это делать с помощью облигаций, которые выпускает казначейство США. Предыдущий опыт говорил, что это все разрешается, планка поднимается. Но важен исторический контекст сегодняшнего дня. Он заключается в том, что и Минфин США, и МФВ, и различные организации, аналитики говорят о том, что роль доллара падает», — заключил собеседник агентства. Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила, что уже 1 июня ведомство может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг. Она призвала Конгресс повысить долговой лимит.