В Екатеринбурге инспекторы устроили погоню за мигрантами из Таджикистана. Фото

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Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушителей Фото:

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД устроили погоню за двумя мигрантами из Таджикистана. Водитель не остановился по требованию сотрудников и пытался скрыться, но их догнали и уложили лицом в землю, сообщается в соцсетях.

«Сотрудники ГИБДД устроили погоню за мигрантами из Таджикистана, которые отказались остановиться по требованию сотрудников. Они пытались скрыться, но их догнали и задержали», — пишет telegram-канал «Многонационал».

Водитель рассказал инспекторам, что пытался скрыться из-за того, что у него нет документов на машину. Они оба работают на стройке в Горном Щите. У них нет регистрации и живут они в вагончике. «Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушителей. Никто не пострадал», — отмечается в telegram-канале.

В ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили факт погони, пишет Е1.RU. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у представителя ведомства, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД устроили погоню за двумя мигрантами из Таджикистана. Водитель не остановился по требованию сотрудников и пытался скрыться, но их догнали и уложили лицом в землю, сообщается в соцсетях. «Сотрудники ГИБДД устроили погоню за мигрантами из Таджикистана, которые отказались остановиться по требованию сотрудников. Они пытались скрыться, но их догнали и задержали», — пишет telegram-канал «Многонационал». Водитель рассказал инспекторам, что пытался скрыться из-за того, что у него нет документов на машину. Они оба работают на стройке в Горном Щите. У них нет регистрации и живут они в вагончике. «Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушителей. Никто не пострадал», — отмечается в telegram-канале. В ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили факт погони, пишет Е1.RU. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у представителя ведомства, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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