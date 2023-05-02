В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД устроили погоню за двумя мигрантами из Таджикистана. Водитель не остановился по требованию сотрудников и пытался скрыться, но их догнали и уложили лицом в землю, сообщается в соцсетях.
«Сотрудники ГИБДД устроили погоню за мигрантами из Таджикистана, которые отказались остановиться по требованию сотрудников. Они пытались скрыться, но их догнали и задержали», — пишет telegram-канал «Многонационал».
Водитель рассказал инспекторам, что пытался скрыться из-за того, что у него нет документов на машину. Они оба работают на стройке в Горном Щите. У них нет регистрации и живут они в вагончике. «Сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушителей. Никто не пострадал», — отмечается в telegram-канале.
В ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили факт погони, пишет Е1.RU. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у представителя ведомства, ответ ожидается.
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