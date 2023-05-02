Челябинцев предупредили об аномальной жаре

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Жаркая погода продержится в регионе с 3 по 7 мая Фото:

Жителей Челябинской области предупредили об аномальной жаре с 3 по 7 мая. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба — 112.

«С 3 по 7 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — сообщает telegram-канал «ЕДДС — 112. Челябинск».

Согласно прогнозу синоптиков, днем 3 мая в Челябинской области температура воздуха поднимется до + 28 градусов. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 15 — 18 м/с.

В ночи на 4, 5 мая похолодает до + 6, + 11 градусов, днем потеплеет до + 21, + 26 градусов. Но вновь прогнозируется сильный ветер до 13 м/с, осадки не ожидаются.

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Жителей Челябинской области предупредили об аномальной жаре с 3 по 7 мая. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба — 112. «С 3 по 7 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — сообщает telegram-канал «ЕДДС — 112. Челябинск». Согласно прогнозу синоптиков, днем 3 мая в Челябинской области температура воздуха поднимется до + 28 градусов. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 15 — 18 м/с. В ночи на 4, 5 мая похолодает до + 6, + 11 градусов, днем потеплеет до + 21, + 26 градусов. Но вновь прогнозируется сильный ветер до 13 м/с, осадки не ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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