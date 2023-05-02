Глава ЕК: Евросоюз забил тревогу из-за дефицита боеприпасов в Европе

Власти Евросоюза собираются выделить 500 миллионов евро, чтобы увеличить производство боеприпасов в Европе. Закон предложат 3 мая для наращивания помощи Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«На заседании Европейская комиссия собирается предложить 3 мая закон в поддержку создание боеприпасов в Европе. Закон поспособствует расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе, потому что Украине сейчас это необходимо. Предложение будет включать финансирование ЕС в сумме 500 миллионов евро», — такое заявление
Ранее США пообещали обеспечить Киев необходимым вооружением, так как следующие месяцы будут критичны для Украины. Позже стало известно, что запад начал испытывал дефицит снарядов, среди которых примечательны 155-мм артиллерийские снаряды, которые стали ключевым наступательным ударом для украинцев. Многие аналитики говорят о том, что расход боеприпасов украинской армии на данный момент превышает довоенные темпы производства снарядов в западных странах.
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