Глава ЕК: Евросоюз забил тревогу из-за дефицита боеприпасов в Европе

03 мая 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

Закон будет способствовать расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Евросоюза собираются выделить 500 миллионов евро, чтобы увеличить производство боеприпасов в Европе. Закон предложат 3 мая для наращивания помощи Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «На заседании Европейская комиссия собирается предложить 3 мая закон в поддержку создание боеприпасов в Европе. Закон поспособствует расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе, потому что Украине сейчас это необходимо. Предложение будет включать финансирование ЕС в сумме 500 миллионов евро», — такое заявление размещено на сайте Еврокомиссии. Ранее США пообещали обеспечить Киев необходимым вооружением, так как следующие месяцы будут критичны для Украины. Позже стало известно, что запад начал испытывал дефицит снарядов, среди которых примечательны 155-мм артиллерийские снаряды, которые стали ключевым наступательным ударом для украинцев. Многие аналитики говорят о том, что расход боеприпасов украинской армии на данный момент превышает довоенные темпы производства снарядов в западных странах.

Власти Евросоюза собираются выделить 500 миллионов евро, чтобы увеличить производство боеприпасов в Европе. Закон предложат 3 мая для наращивания помощи Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «На заседании Европейская комиссия собирается предложить 3 мая закон в поддержку создание боеприпасов в Европе. Закон поспособствует расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе, потому что Украине сейчас это необходимо. Предложение будет включать финансирование ЕС в сумме 500 миллионов евро», — такое заявление размещено на сайте Еврокомиссии. Ранее США пообещали обеспечить Киев необходимым вооружением, так как следующие месяцы будут критичны для Украины. Позже стало известно, что запад начал испытывал дефицит снарядов, среди которых примечательны 155-мм артиллерийские снаряды, которые стали ключевым наступательным ударом для украинцев. Многие аналитики говорят о том, что расход боеприпасов украинской армии на данный момент превышает довоенные темпы производства снарядов в западных странах.