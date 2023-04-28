Экс-командующий силами НАТО в Европе констатировал дефицит снарядов на Западе

28 апреля 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Запад не справляется с поставками снарядов для ВСУ, заявил Джеймс Ставридис Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад испытывает острый дефицит снарядов, в числе которых и ракеты для артиллерийского ракетного комплекса HIMARS. Об этом рассказал экс-командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. «Запад испытывает дефицит снарядов, среди которых примечательны 155-мм артиллерийские снаряды, которые стали ключевым наступательным ударом для украинцев», — заявил Ставридис в материале для агентства Bloomberg . Также он подчеркнул, что дефицит касается и столь важных для ВСУ ракет для комплекса HIMARS. Многие аналитики говорят о том, что расход боеприпасов украинской армии на данный момент превышает довоенные темпы производства снарядов в западных странах. Россия, в свою очередь, имеет гигантский промышленный потенциал, который обеспечивает бесперебойную поставку боекомплекта, заключил Ставридис. Ранее в ВСУ признались, что испытывают дефицит вооружения, который может сыграть большую роль при затягивании конфликта на Украине. Военный эксперт и политолог Сергей Саблин заявил, что проблемы с производством снарядов в США появились из-за общей неготовности американского военно-промышленного комплекса к участию в конфликте такого масштаба, передает «Федеральное агентство новостей».

Запад испытывает острый дефицит снарядов, в числе которых и ракеты для артиллерийского ракетного комплекса HIMARS. Об этом рассказал экс-командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. «Запад испытывает дефицит снарядов, среди которых примечательны 155-мм артиллерийские снаряды, которые стали ключевым наступательным ударом для украинцев», — заявил Ставридис в материале для агентства Bloomberg. Также он подчеркнул, что дефицит касается и столь важных для ВСУ ракет для комплекса HIMARS. Многие аналитики говорят о том, что расход боеприпасов украинской армии на данный момент превышает довоенные темпы производства снарядов в западных странах. Россия, в свою очередь, имеет гигантский промышленный потенциал, который обеспечивает бесперебойную поставку боекомплекта, заключил Ставридис. Ранее в ВСУ признались, что испытывают дефицит вооружения, который может сыграть большую роль при затягивании конфликта на Украине. Военный эксперт и политолог Сергей Саблин заявил, что проблемы с производством снарядов в США появились из-за общей неготовности американского военно-промышленного комплекса к участию в конфликте такого масштаба, передает «Федеральное агентство новостей».