Экс-командующий силами НАТО в Европе констатировал дефицит снарядов на Западе

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
Запад не справляется с поставками снарядов для ВСУ, заявил Джеймс Ставридис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад испытывает острый дефицит снарядов, в числе которых и ракеты для артиллерийского ракетного комплекса HIMARS. Об этом рассказал экс-командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Запад испытывает дефицит снарядов, среди которых примечательны 155-мм артиллерийские снаряды, которые стали ключевым наступательным ударом для украинцев», — заявил Ставридис в материале для агентства Bloomberg. Также он подчеркнул, что дефицит касается и столь важных для ВСУ ракет для комплекса HIMARS. Многие аналитики говорят о том, что расход боеприпасов украинской армии на данный момент превышает довоенные темпы производства снарядов в западных странах. Россия, в свою очередь, имеет гигантский промышленный потенциал, который обеспечивает бесперебойную поставку боекомплекта, заключил Ставридис.

Ранее в ВСУ признались, что испытывают дефицит вооружения, который может сыграть большую роль при затягивании конфликта на Украине. Военный эксперт и политолог Сергей Саблин заявил, что проблемы с производством снарядов в США появились из-за общей неготовности американского военно-промышленного комплекса к участию в конфликте такого масштаба, передает «Федеральное агентство новостей».

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Запад испытывает острый дефицит снарядов, в числе которых и ракеты для артиллерийского ракетного комплекса HIMARS. Об этом рассказал экс-командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. «Запад испытывает дефицит снарядов, среди которых примечательны 155-мм артиллерийские снаряды, которые стали ключевым наступательным ударом для украинцев», — заявил Ставридис в материале для агентства Bloomberg. Также он подчеркнул, что дефицит касается и столь важных для ВСУ ракет для комплекса HIMARS. Многие аналитики говорят о том, что расход боеприпасов украинской армии на данный момент превышает довоенные темпы производства снарядов в западных странах. Россия, в свою очередь, имеет гигантский промышленный потенциал, который обеспечивает бесперебойную поставку боекомплекта, заключил Ставридис. Ранее в ВСУ признались, что испытывают дефицит вооружения, который может сыграть большую роль при затягивании конфликта на Украине. Военный эксперт и политолог Сергей Саблин заявил, что проблемы с производством снарядов в США появились из-за общей неготовности американского военно-промышленного комплекса к участию в конфликте такого масштаба, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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