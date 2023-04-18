Белый дом назвал следующие недели для Украины критичными

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США планируют и дальше поставлять вооружение Киеву, заявил Кирби
США планируют и дальше поставлять вооружение Киеву, заявил Кирби Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США постараются обеспечить Киев необходимым вооружением, так как следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сообщил Кирби в интервью CNN. Он отметил, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.

После начала спецоперации на Украине США и европейские страны поставляют украинской стороне вооружение. Европа в общем поставила вооружений Украине на сумму в 11,5 миллиарда евро. В марте в Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но при этом Киев получил артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику.

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США постараются обеспечить Киев необходимым вооружением, так как следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. «Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сообщил Кирби в интервью CNN. Он отметил, что военная помощь Украине со стороны США продолжится. После начала спецоперации на Украине США и европейские страны поставляют украинской стороне вооружение. Европа в общем поставила вооружений Украине на сумму в 11,5 миллиарда евро. В марте в Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но при этом Киев получил артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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