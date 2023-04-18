Белый дом назвал следующие недели для Украины критичными

США постараются обеспечить Киев необходимым вооружением, так как следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.
«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сообщил Кирби в интервью CNN. Он отметил, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.
После начала спецоперации на Украине США и европейские страны поставляют украинской стороне вооружение. Европа в общем поставила вооружений Украине на сумму в 11,5 миллиарда евро. В марте в Белом доме решили не отправлять Украине истребители F-16, но при этом Киев получил артиллерию, боеприпасы, ПВО и бронетехнику.
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