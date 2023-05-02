Жители Сургута просят Комарову повлиять на введение новой транспортной схемы

По новой схеме жителям придется делать больше пересадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Сургута просят губернатора ХМАО Наталью Комарову повлиять на введение новой схемы движения транспорта в городе, которая должна начать действовать с 20 мая. В комментариях на личной странице главы округа в социальной сети «ВКонтакте» югорчане жалуются, что после транспортной реформы им придется делать больше пересадок, а протяженность маршрутов увеличится.

«Уважаемая Наталья Владимировна! Пожалуйста, уделите особое внимание ситуации с новой схемой городского транспорта в городе Сургут. Убрав, годами отработанные маршруты и установив новые, очень длинные и в объезд люди будут опаздывать на работу. Дети и пенсионеры не могут ездить с пересадками в северном городе», — обращается подписчик Лана Сургутская в комментариях.

Жители также не довольны изменением исторических маршрутов города. «В новой реформе Администрация изменила нумерацию наших сургутских автобусов и тем самым лишила город истории. Маршруты 1,2,3,4,5,6,7 это легендарные маршруты. С этими маршрутами город рос и развивался», — поделился пользователь под ником Sometimes Online. Среди решений, чаще всего предлагается оставить действующие маршруты и добавить новые в новые микрорайоны.

На сайте администрации Сургута указано, что перенос внедрения новой маршрутной сети на 20 мая позволит собрать и проанализировать предложения горожан. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию города, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута (ХМАО) создали в интернете на сайте change.org петицию против введения в городе новой транспортной системы. Петицию поддержали более 200 человек. Люди просят власти города не вводить новую транспортную систему, а доработать старую.