02 мая 2023

Хакер Левашов предрек технологический прорыв на фронте в 2023 году

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ВС РФ могут внедрить ИИ в вооружение уже в этом году, сказал Петр Левашов Фото:
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На фронте скоро будет использоваться оружие на основе искусственного интеллекта (ИИ), что станет технологическим прорывом в зоне боевых действий. Например, уже в этом году могут появиться дроны, управляемые нейросетью, заявил хакер Петр Левашов.

«Недолог тот момент, когда вот этот компьютер, где находится нейронная сеть, будет внутри маленького дрона, который несет гранату, или большого танка», — сказал Петр Левашов «Известиям». По его словам, такой «прорыв» может произойти уже в 2023 году. Специалист уверен, что российское командование внедрит ИИ в свое вооружение, осознавая все риски и потенциал, которые несет использование этой технологии.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская армия может начать использовать экспериментальное оружие на фронте. Однако он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь, пишет Pravda.Ru.

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На фронте скоро будет использоваться оружие на основе искусственного интеллекта (ИИ), что станет технологическим прорывом в зоне боевых действий. Например, уже в этом году могут появиться дроны, управляемые нейросетью, заявил хакер Петр Левашов. «Недолог тот момент, когда вот этот компьютер, где находится нейронная сеть, будет внутри маленького дрона, который несет гранату, или большого танка», — сказал Петр Левашов «Известиям». По его словам, такой «прорыв» может произойти уже в 2023 году. Специалист уверен, что российское командование внедрит ИИ в свое вооружение, осознавая все риски и потенциал, которые несет использование этой технологии. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская армия может начать использовать экспериментальное оружие на фронте. Однако он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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