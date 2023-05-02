Депутат бундестага Эрнст: санкции против РФ поставили ФРГ в невыгодное положение

03 мая 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ эффективнее работают против экономики ФРГ, сказал Клаус Эрнст Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России негативно сказываются, прежде всего, на экономике Германии и других стран Евросоюза. Об этом заявил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст. «Безусловно, санкции ЕС против России приводят к негативным последствиям для европейской экономики. <…> Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Москву», — рассказал Клаус Эрнст «Известиям». Также политик, исходя из оценок Международного валютного фонда, заявил, что в 2023 году уровень экономического развития в РФ будет выше, чем в ФРГ. «Полагаю, что санкции против РФ более эффективно работают против экономики ФРГ», — заключил Эрнст. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно вводить санкции против российской стороны. Однако ограничения негативно сказались на европейской экономике. Так, в Европе начался крупный энергетический кризис из-за запретов, связанных с продажей российских энергоресурсов. Всего в отношении Москвы было введено 10 пакетов санкций. Накануне стало известно, что в ЕС начало закрепляться мнение, что с новыми рестрикциями против РФ покончено, пишет деловое издание «Взгляд». Тем не менее политолог Артур Атаев предположил, что исчерпание санкционного ресурса странами Европы является «плохим знаком» для России, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции против России негативно сказываются, прежде всего, на экономике Германии и других стран Евросоюза. Об этом заявил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст. «Безусловно, санкции ЕС против России приводят к негативным последствиям для европейской экономики. <…> Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Москву», — рассказал Клаус Эрнст «Известиям». Также политик, исходя из оценок Международного валютного фонда, заявил, что в 2023 году уровень экономического развития в РФ будет выше, чем в ФРГ. «Полагаю, что санкции против РФ более эффективно работают против экономики ФРГ», — заключил Эрнст. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно вводить санкции против российской стороны. Однако ограничения негативно сказались на европейской экономике. Так, в Европе начался крупный энергетический кризис из-за запретов, связанных с продажей российских энергоресурсов. Всего в отношении Москвы было введено 10 пакетов санкций. Накануне стало известно, что в ЕС начало закрепляться мнение, что с новыми рестрикциями против РФ покончено, пишет деловое издание «Взгляд». Тем не менее политолог Артур Атаев предположил, что исчерпание санкционного ресурса странами Европы является «плохим знаком» для России, передает «Федеральное агентство новостей».