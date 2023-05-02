Челябинские работодатели нарастили долг по зарплате

В расчете на одного сотрудника долги превысили 111 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на 1 апреля задолженность по зарплате составила 28,8 млн рублей. Челябинскстат отметил лишь незначительно увеличение долга: за месяц он вырос на 20 тысяч рублей.

«На 1 апреля суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 838 тысяч рублей и по сравнению с 1 марта увеличилась на 20 тысяч рублей, или на 0,1%. Использованы данные по наблюдаемым видам деятельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства», — отметили в пресс-службе статистического ведомства.

Если сравнивать с апрелем 2022 года, рост будет более значительный. Год назад в этот период задолженность составляла на 6 млн 198 тысяч рублей меньше. Заметные колебания, согласно данным Челябинскстата, наблюдались в мае и летом 2022 года. С начала 2023 года величина долга значительных изменений не претерпела. В структуре обязательств 85% (24,6 млн рублей) — доля прошлого года, остальное относится к текущему.

В итоге при сохранении уровня оплаты труда можно говорить о погашении некоторой задолженности в 2022 году и появлении новых долгов. В расчете на одного сотрудника просроченные обязательства составили 111,8 тысячи рублей. Численность работников, кому должны, с апреля 2022 года неизменна и оставляет 258 человек. Вся сумма просроченной задолженности приходится на долги предприятий обрабатывающих производств.