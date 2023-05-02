02 мая 2023

В челябинских лесах появился гриб-мозг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, горы, национальный парк зигальга, хребет зигальга
В нацпарке строчки вырастают одними из первых Фото:

В нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) вырос строчок, называемый некоторыми народами «грибом-мозгом». Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, строчки и сморчки собирают в апреле—мае.

«На полянах национального парка „Зигальга“ появились первые строчки. За свой внешний вид в англоязычных странах строчок называют „гриб-мозг“ или „слоновьи уши“», — отметили в нацпарке.

В учреждении добавили, что селится гриб на опушках березовых и смешанных рощ. Предпочитает соседство с поваленными стволами деревьев. Является одним из самых распространенных весенних грибов.

В отличие от сморчка, шляпка у строчка образована в виде «шапочки», напоминающей грецкий орех. У сморчка она конусовидная. Окрас шляпки строчков варьируется от темно-коричневого до красноватого. В то же время у сморчков она желтая или серо-коричневая. Ножка строчков плотная и коренастая.

О съедобности «гриба-мозга» спорят. Специалисты отмечают, что в пище его можно употреблять лишь после кулинарной обработки, иначе тело гриба ядовито.

Гриб можно употреблять в пищу лишь после кулинарной обработки
Гриб можно употреблять в пищу лишь после кулинарной обработки
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) вырос строчок, называемый некоторыми народами «грибом-мозгом». Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, строчки и сморчки собирают в апреле—мае. «На полянах национального парка „Зигальга“ появились первые строчки. За свой внешний вид в англоязычных странах строчок называют „гриб-мозг“ или „слоновьи уши“», — отметили в нацпарке. В учреждении добавили, что селится гриб на опушках березовых и смешанных рощ. Предпочитает соседство с поваленными стволами деревьев. Является одним из самых распространенных весенних грибов. В отличие от сморчка, шляпка у строчка образована в виде «шапочки», напоминающей грецкий орех. У сморчка она конусовидная. Окрас шляпки строчков варьируется от темно-коричневого до красноватого. В то же время у сморчков она желтая или серо-коричневая. Ножка строчков плотная и коренастая. О съедобности «гриба-мозга» спорят. Специалисты отмечают, что в пище его можно употреблять лишь после кулинарной обработки, иначе тело гриба ядовито.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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