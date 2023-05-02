02 мая 2023

Силовики нашли труп подростка у высотки Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
К месту происшествия стянули силовиков Фото:

На улице Краснолесья, 10 в Екатеринбурге найден труп подростка, который, предположительно, выпал из окна высотки. Об этом сообщили очевидцы.

«На Краснолесья, 10 лежит труп около входа в подъезд», — говорится в сообщении местных жителей, опубликованных в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Официальная причина смерти не называется, однако, по предположениям очевидцев, подросток мог выпасть из окна.

К месту стянули силовиков и медиков скорой помощи. Улица, где найден труп, оцеплена.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

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На улице Краснолесья, 10 в Екатеринбурге найден труп подростка, который, предположительно, выпал из окна высотки. Об этом сообщили очевидцы. «На Краснолесья, 10 лежит труп около входа в подъезд», — говорится в сообщении местных жителей, опубликованных в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Официальная причина смерти не называется, однако, по предположениям очевидцев, подросток мог выпасть из окна. К месту стянули силовиков и медиков скорой помощи. Улица, где найден труп, оцеплена. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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