Силовики нашли труп подростка у высотки Екатеринбурга

К месту происшествия стянули силовиков
На улице Краснолесья, 10 в Екатеринбурге найден труп подростка, который, предположительно, выпал из окна высотки. Об этом сообщили очевидцы.
«На Краснолесья, 10 лежит труп около входа в подъезд», — говорится в сообщении местных жителей, опубликованных в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Официальная причина смерти не называется, однако, по предположениям очевидцев, подросток мог выпасть из окна.
К месту стянули силовиков и медиков скорой помощи. Улица, где найден труп, оцеплена.
URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
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