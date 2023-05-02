Убийца шпица терроризирует жителей района Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга пожаловались на мужчину, который жестоко расправился с собакой

03 мая 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

По словам соседей, мужчина и ранее издевался над маленьким питомцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге жители Академического района пожаловались на местного жителя, который держит в страхе сразу несколько домов на улице Чкалова. Последней каплей стало убийство собаки, совершенное мужчиной в подъезде. Видео с камер наблюдения имеется в распоряжении URA.RU. Убийство маленькой собачки сейчас обсуждают все, кто живет в домах 239-241 на Чкалова. Жители возмущаются агрессивным поведением своего соседа. Судя по кадрам, мужчина отправился выгулять своего шпица. По неизвестной причине он начал жестоко избивать питомца на улице, потом в подъезде. От ударов животное скончалось, после чего хозяин положил собаку в пакет и выбросил в мусорку. Соседи утверждают, что мужчина употребляет наркотики и часто ведет себя агрессивно и неадекватно. «Он недавно угрожал расправой моему несовершеннолетнему брату, который сделал ему замечание за выбрасывание бутылок в окно. Но, к сожалению, никаких доказательств нет, нам сказали, что заявление не примут», — рассказала местная жительница Анастасия. По словам соседей, на прошлой неделе мужчина разжег во дворе костер и стал жарить шашлыки. Когда охранник сделал ему замечание, он стал бегать за ним, угрожая ножом. Остановить дебошира удалось лишь приехавшему наряду полиции. «А если такое чудо в лифте ножик вставит и все?» — опасается одна из соседок. «Если спустят на тормозах, в следующий раз он кого-нибудь травмирует», — переживает другой житель. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. «Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки правоохранители примут соответствующее решение», — сказали представители ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге жители Академического района пожаловались на местного жителя, который держит в страхе сразу несколько домов на улице Чкалова. Последней каплей стало убийство собаки, совершенное мужчиной в подъезде. Видео с камер наблюдения имеется в распоряжении URA.RU. Убийство маленькой собачки сейчас обсуждают все, кто живет в домах 239-241 на Чкалова. Жители возмущаются агрессивным поведением своего соседа. Судя по кадрам, мужчина отправился выгулять своего шпица. По неизвестной причине он начал жестоко избивать питомца на улице, потом в подъезде. От ударов животное скончалось, после чего хозяин положил собаку в пакет и выбросил в мусорку. Соседи утверждают, что мужчина употребляет наркотики и часто ведет себя агрессивно и неадекватно. «Он недавно угрожал расправой моему несовершеннолетнему брату, который сделал ему замечание за выбрасывание бутылок в окно. Но, к сожалению, никаких доказательств нет, нам сказали, что заявление не примут», — рассказала местная жительница Анастасия. По словам соседей, на прошлой неделе мужчина разжег во дворе костер и стал жарить шашлыки. Когда охранник сделал ему замечание, он стал бегать за ним, угрожая ножом. Остановить дебошира удалось лишь приехавшему наряду полиции. «А если такое чудо в лифте ножик вставит и все?» — опасается одна из соседок. «Если спустят на тормозах, в следующий раз он кого-нибудь травмирует», — переживает другой житель. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. «Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки правоохранители примут соответствующее решение», — сказали представители ведомства.