Челябинский завод отправил первую партию датчиков в Узбекистан

Поставки продукции на выставке представители «Метрана» обсудили в рамках 30 встреч Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Группа «Метран» из Челябинска после выставки «Иннопром-2023» отправила в Узбекистан первую партию датчиков давления. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, закупку произвел ряд компаний для использования на нефтескважинах.

«Группа „Метран“ отгрузила ряду предприятий Узбекистана первую партию модернизированных датчиков давления с клапанными блоками. Работа ведется по контрактам, которые заключили на международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“ в Ташкенте», — отметили в минпроме.

Партию производитель отгрузил 28 апреля, через два дня после завершения выставки. Кроме месторождений нефти, оборудование используют на площадках газодобычи. Челябинские датчики задействуют при создании системы телемеханики, автоматизировав скважины. Датчики свяжут с адаптерами. В результате сигналы в систему станут поступать по беспроводному протоколу.

На выставке в Узбекистане «Метран» представил решения по автоматизации техпроцессов. Потенциальным покупателям показали средства измерения давления, температуры и расхода. Продукция соответствует международным стандартам и требованиям. Изделия применимы не только в нефтегазовой, но и в энергетической, металлургической отраслях промышленности.