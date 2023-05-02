02 мая 2023

Челябинский завод отправил первую партию датчиков в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кран, газовое оборудование, приборы давления, вентиль, датчик давления, стрелка прибора
Поставки продукции на выставке представители «Метрана» обсудили в рамках 30 встреч Фото:

Группа «Метран» из Челябинска после выставки «Иннопром-2023» отправила в Узбекистан первую партию датчиков давления. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, закупку произвел ряд компаний для использования на нефтескважинах.

«Группа „Метран“ отгрузила ряду предприятий Узбекистана первую партию модернизированных датчиков давления с клапанными блоками. Работа ведется по контрактам, которые заключили на международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“ в Ташкенте», — отметили в минпроме.

Партию производитель отгрузил 28 апреля, через два дня после завершения выставки. Кроме месторождений нефти, оборудование используют на площадках газодобычи. Челябинские датчики задействуют при создании системы телемеханики, автоматизировав скважины. Датчики свяжут с адаптерами. В результате сигналы в систему станут поступать по беспроводному протоколу.

На выставке в Узбекистане «Метран» представил решения по автоматизации техпроцессов. Потенциальным покупателям показали средства измерения давления, температуры и расхода. Продукция соответствует международным стандартам и требованиям. Изделия применимы не только в нефтегазовой, но и в энергетической, металлургической отраслях промышленности.

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Группа «Метран» из Челябинска после выставки «Иннопром-2023» отправила в Узбекистан первую партию датчиков давления. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, закупку произвел ряд компаний для использования на нефтескважинах. «Группа „Метран“ отгрузила ряду предприятий Узбекистана первую партию модернизированных датчиков давления с клапанными блоками. Работа ведется по контрактам, которые заключили на международной выставке „Иннопром. Центральная Азия“ в Ташкенте», — отметили в минпроме. Партию производитель отгрузил 28 апреля, через два дня после завершения выставки. Кроме месторождений нефти, оборудование используют на площадках газодобычи. Челябинские датчики задействуют при создании системы телемеханики, автоматизировав скважины. Датчики свяжут с адаптерами. В результате сигналы в систему станут поступать по беспроводному протоколу. На выставке в Узбекистане «Метран» представил решения по автоматизации техпроцессов. Потенциальным покупателям показали средства измерения давления, температуры и расхода. Продукция соответствует международным стандартам и требованиям. Изделия применимы не только в нефтегазовой, но и в энергетической, металлургической отраслях промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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