Власти Краснодарского края высказались об эвакуации жителей из-за пожара на нефтебазе

Пожар случился рано утром 3 мая
Эвакуация местных жителей из-за пожара на нефтебазе в Темрюкском районе не проводится. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
«Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал Вениамин Кондратьев в своем
Пожар на нефтебазе случился утром 3 мая. По предварительным данным, возгорание произошло в результате атаки беспилотников. На месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших нет.
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