Власти Краснодарского края высказались об эвакуации жителей из-за пожара на нефтебазе

Губернатор Краснодарского края Кондратьев: жители Кубани не покидают дома из-за пожара на нефтебазе
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Пожар случился рано утром 3 мая Фото:

Эвакуация местных жителей из-за пожара на нефтебазе в Темрюкском районе не проводится. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Ранее в СМИ появилась недостоверная информация об эвакуации людей.

Пожар на нефтебазе случился утром 3 мая. По предварительным данным, возгорание произошло в результате атаки беспилотников. На месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших нет.

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Эвакуация местных жителей из-за пожара на нефтебазе в Темрюкском районе не проводится. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. «Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Ранее в СМИ появилась недостоверная информация об эвакуации людей. Пожар на нефтебазе случился утром 3 мая. По предварительным данным, возгорание произошло в результате атаки беспилотников. На месте происшествия работают оперативные службы. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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